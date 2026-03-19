台南市推平民安葬集善力　企業帶頭捐助守護最後尊嚴

▲碩源法律事務所設置平民安葬捐款箱捐贈民政局，盼拋磚引玉號召各界響應。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



在人生的終點，是否還能被溫柔以待，往往考驗一座城市的溫度，為凝聚社會善心力量、協助弱勢市民妥善走完人生最後一程，碩源法律事務所主動設置平民安葬捐款箱並捐贈予台南市民政局，盼以實際行動拋磚引玉，號召更多社會力量關注與投入，讓「告別」不再是孤單的句點。

民政局表示，台南市長期推動平民安葬制度，透過社會善款資源，協助低收入戶、中低收入戶及經濟困難家庭辦理喪葬事宜，減輕家屬負擔，也讓逝者保有基本尊嚴。此次由碩源法律事務所率先響應，除捐贈捐款箱外，也實際投入資源支持；仲乾國際有限公司董事長吳壽祿與皇龍建設亦共同響應，以行動擴散善的漣漪。

台南市長黃偉哲指出，平民安葬制度不只是社會福利，更是城市良心的展現。當家庭面臨親人離世的艱難時刻，若能有制度與社會力量支撐，將大幅減輕壓力，也讓市民感受到來自城市的溫暖。他強調，市府將持續透過公私協力模式，讓這份關懷不斷延續。

副市長兼代理民政局長姜淋煌則表示，平民安葬能長期推動，仰賴社會各界持續支持與參與。此次與碩源法律事務所合作，正是一個良好的起點，希望藉此吸引更多企業與民眾投入，讓善意在城市中擴散，形成穩定且長久的支持力量。

民政局說明，目前平民安葬專戶提供多元捐款方式，包括信用卡線上刷卡、定期定額、ATM或網路銀行轉帳（金融代號004台灣銀行）、臨櫃匯款及現場捐款等。民眾可索取紙本收據，或同意捐款資料上傳國稅局作為次年度綜所稅抵扣使用。詳細資訊可至台南市殯葬資訊服務網平民安葬專區查詢。

當城市選擇在最沉重的時刻伸出手，那份溫柔，就不只是制度，而是一種彼此記得的方式。或許無法改變生離死別，但至少能讓最後一程，不再寒冷。