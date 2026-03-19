台中情侶雙亡「半夜一起回家」男出門買刀　疑割頸女友再自傷

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨晚傳出雙屍命案，一名張男跟女友方女被發現雙雙陳屍在租屋處浴室內。據了解，張男跟方女18日凌晨一起返家，半夜1點張男卻突然外出買刀，隨後屋內傳出爭吵聲，不久就發生命案。據了解，2人頸部都有多處刀傷。

台中市西區五權五街一處剛建僅1年套房，昨晚傳出2死命案。據了解，方女（30歲）本來在超商上班，昨天卻沒有正常到班，店家聯繫方女家屬前往租屋處查看，發現2人倒臥浴室內，胸口都有重傷，已經明顯死亡。

▲台中情侶昨晚被發現在租屋處雙亡，疑似張男外出買刀後行兇再輕生。（圖／記者許權毅攝）



據悉，張男（30歲）跟方女（30歲）為情侶倒臥於浴室內，同居於該處套房，現場門鎖及門窗均無遭破壞情形，屋內物品沒有明顯翻倒跡象。

經警方調閱相關監視器影像，發現18日凌晨00時57分，兩人進入租屋處後，凌晨1時23分時，張男離開租屋處到附近五金百貨店購買水果刀，1時58分又返回租屋處，之後再無人進出，據了解鄰居於凌晨2時有聽到疑似爭吵聲。

經鑑識小組勘察，浴室內留有大量血跡，研判案發地點即在浴室，方女頸部有2處切割傷痕，張男頸部有5處切割傷痕。現場並發現一把沾血水果刀，警方已採集現場血跡等跡證送驗，並報請檢察官指揮，配合法醫相驗，以釐清確切死因及真相。

▲▼該租屋套房大樓僅蓋好一年。（圖／記者許權毅攝）



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