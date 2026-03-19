內湖高工教師爆蹺班開房不倫戀　教育局：每月將不定期查勤

▲台北市內湖高工教師爆發職場不倫戀情。（圖／摘自內湖高工網站）

記者許敏溶／台北報導

台北市內湖高工傳出汪姓教師與林姓女老師爆發不倫戀情，且疑似不假外出。教育局今（19日）表示，接獲檢舉後即刻通知校方依法啟動調查，並未發現二師疑似離校情形，已督導學校加強教師差勤規定宣導，每月依規定落實2次不定期查勤。校方則表示，不便對老師個人私事回應。

《鏡週刊》報導，內湖高工爆發職場不倫戀，60多歲的汪姓男教師背著妻子偷吃，跟林姓女老師開房間，汪妻提告後法院判賠原配12萬元，但汪、林二人至今卻仍高調交往，且傳出疑似不假外出狀況，引發外界議論討論。另兩人也傳出負面爭議，包括汪師因抄襲論文而遭拔除博士學位，林師則傳出曾霸凌女同事。

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針對內湖高工教師被指控疑似不假外出，北市教育局指出，已即刻通知校方依法啟動調查，經該校依據民眾檢舉時段及地點調閱相關監視器紀錄後，並未發現該二師疑似離校或未參與校內活動情形，教育局已督導學校加強教師差勤規定宣導，每月依規定落實2次不定期查勤，強化內部教職員工差勤管理作業，以維良好辦公紀律。

北市教育局重申，已經在今年2月修正「台北市立高級中等以下學校教師出勤管理要點」，並向各校重申教師應準時出勤，教師若因故無法到校或無法於規定時間到校者，均應依規定辦理請假手續。

《ETtoday新聞雲》今天上午致電內湖高工，校方僅表示，不方便對老師個人私事進行回應。