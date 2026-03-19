吳春城「壯世代」違規投標罰10萬　議長之子政治獻金沒開收據罰66萬

▲前民眾黨立委吳春城。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含政治獻金錯誤申報罰鍰名單與公職人員違反利益衝突迴避罰鍰處分確定名單。政治獻金部分，綠委劉建國、前綠委鄭運鵬皆因單筆政治獻金未依期返還，分別被罰款6萬、8萬，藍營立委參選人蔣欣璋政治獻金未依法開收據、且未依限辦理繳庫，款項較大因此罰鍰66萬元、沒入170萬元；前白委吳春城的關係企業「壯世代教科文協會」與「民意傳播顧問股份有限公司」，參與政府採購案投標時未主動揭露身分，共裁罰10萬元。

最新廉政專刊公布去年10月至12月政治獻金的罰鍰處分確定名單，劉建國2022年參選雲林縣長時，收受榮星環境教育基金會捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，遭處分罰鍰6萬元、沒入2萬元；鄭運鵬2022年參選桃園市長時，收受5筆政治獻金未依法定方式返還捐贈者，處分罰鍰8萬元。

還有新北議長蔣根煌之子蔣欣璋，2024年代表國民黨參選立委時，受有他人代為債務免除180萬元之政治獻金，未依法開立收據，又未依法查證個人捐贈限額，未依限辦理繳庫，罰鍰66萬元、沒入170萬元。

另外，民意傳播顧問股份有限公司遭處分罰鍰5萬元，處分原因為民意傳播顧問股份有限公司是前白委吳春城的關係人，卻在2024年間投標中央存款保險股份有限公司依政府採購法以公告程序辦理的採購案1筆，未主動於投標文件內據實表明身分關係，違反公職人員利益衝突迴避法第14條第2項規定，罰鍰5萬元。

此外，壯世代教科文協會也因為是吳春城的關係人，但在2024年間投標勞動部勞動力發展署依政府採購法以公告程序辦理的採購案1筆，未主動於投標文件內據實表明身分關係，違反公職人員利益衝突迴避法第14條第2項規定，同樣遭處分罰鍰5萬元。