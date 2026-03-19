財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

▲立委高金素梅。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、上千萬補助款、違反醫療器材法，日前被北檢搜索，後以100萬元交保。而根據今（19日）公布最新一期財產申報，高金素梅申報1筆土地、5筆建物在台北市士林，2022年以總價6500萬元取得，驚人的是房貸已剩8萬元左右，財力驚人。花蓮傅崐萁夫婦則是背債高達5572萬，主要用於購置不動產。

根據財產申報，高金素梅在台北士林區有1筆土地、5筆建物，斥資6500萬元，存款123萬4013元、1輛54萬5千元的KIA汽車、2筆保險，債務8萬3342元用於購置動產。另外，高金素梅將位於台中市和平區南勢里、價值145萬5880的土地及建物贈與兄弟姊妹；並將位於和平區崑崙段的住宅以2250萬售出。

傅崐萁徐榛蔚夫婦名下有13筆土地、5筆建物，位在花蓮、高雄、北市大安；存款1067萬2691元、股票總價額213萬5050元、保險10筆、2個信託活存帳戶幣135萬5498元，債務高達5572萬7231元，主要用於購置不動產。

卸任立院黨團總召職位的民眾黨主席黃國昌，與妻子高翔申報18筆不動產，位於新北汐止、板橋、新竹、宜蘭，1輛40萬元購入的二手BMW，存款與有價證券都掛零，「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」有1427萬1974元，包含手錶、珠寶等、7筆保險，還背債1270萬1237元，用於周轉、購置不動產。

前民進黨團總召柯建銘則是申報1筆土地、4筆建物，位於北市信義區，存款137萬5594元，股票總價額51萬2210元、4筆保險，債務高達4067萬4557元登記在配偶名下，主要用於周轉。