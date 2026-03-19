　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立委高金素梅。（圖／記者黃彥傑攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、上千萬補助款、違反醫療器材法，日前被北檢搜索，後以100萬元交保。而根據今（19日）公布最新一期財產申報，高金素梅申報1筆土地、5筆建物在台北市士林，2022年以總價6500萬元取得，驚人的是房貸已剩8萬元左右，財力驚人。花蓮傅崐萁夫婦則是背債高達5572萬，主要用於購置不動產。

根據財產申報，高金素梅在台北士林區有1筆土地、5筆建物，斥資6500萬元，存款123萬4013元、1輛54萬5千元的KIA汽車、2筆保險，債務8萬3342元用於購置動產。另外，高金素梅將位於台中市和平區南勢里、價值145萬5880的土地及建物贈與兄弟姊妹；並將位於和平區崑崙段的住宅以2250萬售出。

傅崐萁徐榛蔚夫婦名下有13筆土地、5筆建物，位在花蓮、高雄、北市大安；存款1067萬2691元、股票總價額213萬5050元、保險10筆、2個信託活存帳戶幣135萬5498元，債務高達5572萬7231元，主要用於購置不動產。

卸任立院黨團總召職位的民眾黨主席黃國昌，與妻子高翔申報18筆不動產，位於新北汐止、板橋、新竹、宜蘭，1輛40萬元購入的二手BMW，存款與有價證券都掛零，「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」有1427萬1974元，包含手錶、珠寶等、7筆保險，還背債1270萬1237元，用於周轉、購置不動產。

前民進黨團總召柯建銘則是申報1筆土地、4筆建物，位於北市信義區，存款137萬5594元，股票總價額51萬2210元、4筆保險，債務高達4067萬4557元登記在配偶名下，主要用於周轉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 7388 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／央行公告最新利率　房市管制小鬆綁
戰爭打多久？川普擬「達3目標」就收手
2屍T字形倒臥浴室　女友雙手擋胸前慘死
快訊／聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」3男1女曝光
快訊／外資落跑！大砍台股909億
台灣「第6代TOYOTA RAV4」偷偷升級配備不加價
20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

幕後／澎湖縣長換將？賴清德閉門沙盤推演　陳光復妻欲代夫出征

首曝1.25兆軍購武器建置規劃　國防部：僅依公務預算將釀戰力缺口

蘇巧慧稱已在新北跑500天　李四川競辦：川伯已用20年人生服務

放寬外傭申請衝擊本勞就業？　勞動部：規劃托育媒合平台

美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

名間焚化爐選址爭議　行政院籲：不要犧牲農民權益及國家驕傲

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

幕後／澎湖縣長換將？賴清德閉門沙盤推演　陳光復妻欲代夫出征

首曝1.25兆軍購武器建置規劃　國防部：僅依公務預算將釀戰力缺口

蘇巧慧稱已在新北跑500天　李四川競辦：川伯已用20年人生服務

放寬外傭申請衝擊本勞就業？　勞動部：規劃托育媒合平台

美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

中東戰火未歇仍出團去杜拜　林佳龍嘆像「台灣阿信」：喊也喊不聽

名間焚化爐選址爭議　行政院籲：不要犧牲農民權益及國家驕傲

清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

頂客族想「大房換小房」　往一面倒：先住再說

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血　畫面瘋傳警方說話了

Sandy認「全身痠痛緊繃到缺氧」　睡前5招自救：整個人慘兮兮

川普知情？以色列炸伊朗氣田　專家：恐戰至5月

LINE Pay去年交易量8680億元　今年挑戰兆元規模

陸委會將拒李貞秀質詢　梁文傑：不滿去跟對岸抱怨

遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅？創辦人譴責「過激攻擊」

防中共切斷補給線　國防部：增建14條兵工產線滿足戰時彈藥

王祖賢現身矽谷被粉絲簇擁！　洩事業新動向

【有模有樣喔】湘荷妹妹海生館「迷你解說員」初體驗！

政治熱門新聞

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

陳佩琪火力全開：賴清德跟建設老闆見面、A走政治獻金　為何你沒事？

黃暐瀚：我討厭「現在的在野黨」　沒有國家意識令人搖頭

韓國瑜最新財產申報曝　背1865萬房貸、擁2樣「無價之寶」

國民黨太樂觀？柯文哲曝3縣市恐翻盤

昏迷27天挺過來！陳光復突表態拚連任

319槍擊案22周年　陳水扁秀嚇人傷口照：3位總統重查到底查去哪？

探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

王定宇真的去年就離婚　最新財產申報曝光

傳遭馬英九切割？蕭旭岑親回離職內幕

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

Threads「島嶼天光」哏瘋傳　苗博雅回擊：一群自high的人試圖嘲諷

徐巧芯指「改稱南韓」韓網嗆爆　林佳龍：假的！中共發動認知作戰

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

更多熱門

相關新聞

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

點新北台南民調「藍營正在失血」　黃暐瀚：支持者還沉浸在32比0

2026大選受到矚目，媒體人黃暐瀚今（19日）點出近日公布的TVBS台南民調、美麗島新北民調，他直言，兩名藍營一北一南知名選將，同樣面臨對手上升，自己下滑現象，很明顯因為「鄭麗文主席的兩岸路線」、「藍營在立院面對軍購條例的表現」2原因。他強調，藍營正在失血中，但支持者還沉浸在「32：0」的快慰之中，並未意識到「選情逐漸看壞」，無痛失血雖然不痛，但不予止血的結果，終將失血過多、回天乏術。

幕後／澎湖縣長換將？賴清德閉門沙盤推演　陳光復妻欲代夫出征

幕後／澎湖縣長換將？賴清德閉門沙盤推演　陳光復妻欲代夫出征

美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

美麗島民調／宜蘭藍白合也贏不了　林國漳35.8%勝吳宗憲2.8個百分點

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

中常委提開鍘蕭敬嚴　國民黨：考紀會處理中

盧秀燕不挺3800億＋N軍購　國民黨回應了

盧秀燕不挺3800億＋N軍購　國民黨回應了

關鍵字：

高金素梅財產申報柯建銘不動產負債國民黨民進黨民眾黨傅崐萁黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

前田敦子大尺度脫了！露半球辣照網瘋傳

天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

玉兔慶生40歲「還在餵奶」！

快訊／國3南新竹系統嚴重事故！傷亡不明

LINE付費版「年輕人喊跳槽」　網推最強APP：找不到缺點

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面