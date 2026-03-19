韓國瑜最新財產申報曝　背1865萬房貸、擁2樣「無價之寶」

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及多位立委財產申報，韓國瑜身家約3千萬、債務1865萬8348元用於房貸，另外韓國瑜也申報2筆商標「賣菜郎CEO韓國瑜」及「韓國瑜標章」，價值則標註「無法估算」。江啟臣存款1410萬，另有近3千萬用於投資多家建設、開發公司。

根據財產申報，韓國瑜與妻子李佳芬共申報5筆土地、1筆建物位在雲林縣斗六，其中2筆土地交付信託，建物取得價額為1680萬元。另有1輛MITSUBISHI、1輛LEXUS；存款837萬1798元、股票總值230萬7690元、基金483萬7710元，10張儲蓄型壽險保單。

另外，韓國瑜也申報2筆商標，「賣菜郎CEO韓國瑜」及「韓國瑜標章」，經濟價值皆無法估算及一份價額15804元的黃金存摺。另有債務1865萬8348元，用於房貸，整體相比前年就職申報差異不大。

江啟臣與配偶共申報9筆土地、4筆建物，分別位於台北、台中，其中6筆土地及1筆建物交付信託；1輛140萬元LEXUS、1輛150萬元的TOYOTA；存款1410萬6634元，有價證券總價額53萬5718元、9筆保單；債務203萬5008元用於購置不動產；另有事業投資2959萬元，包含多家建設、開發公司。