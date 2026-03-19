外交部反制改南韓　「嘉義玄彬」蔡易餘：看到歐巴氣噗噗就知道有效

記者詹詠淇／台北報導

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議持續延燒，我外交部昨祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並正式對韓方下達期限，要求須在3月31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。談及效果，民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘今（19日）表示，「歐巴氣噗噗的就知道說，這樣有效果」。至於之前被稱為「嘉義玄彬歐巴」，蔡易餘笑回，「我是結冰，不是玄彬」。

▲民進黨立委蔡易餘。（圖／記者陳煥丞攝）

對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」稱呼我國一事，外交部18日表示，我國駐韓國代表處已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴；另外，經跨部會協調，就可能因應措施完成研議。我方自本（2026）年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部指出，，我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

對於是否有效，民進黨立委蔡易餘今（19日）受訪表示，「基本上我覺得效果十足」，因為昨天看到不少社群媒體，南韓的鄉親也展現出非常生氣，「基本上有達到讓他們生氣的效果就是有效」。

蔡易餘指出，國家跟國家之間的彼此尊重非常重要，台韓在科技業或很多體育賽事都是處於高度競爭關係，在競爭關係之下，一些動作難免都會引起雙方國人的緊張情緒，「所以韓國對我們這樣的不尊重，那我們把它改成南韓，我覺得剛好而已」，所以有沒有效果？他看效果十足。

媒體追問，是否認為要更升級改為「漢城」或「南朝鮮」？蔡易餘說，基本上，完全戳到效果了，但縱使我方提出反制作為，還是要尊重對方國家基本的國家方向。事實上南韓去中華化非常地成功，包括他們語言過去有漢字，現在完全把漢字去掉，變成新的40音發音，以及把「漢城」改為現在的首都「首爾」。

蔡易餘表示，在這部分，台灣還是有基本的「禮儀之邦」，還是會尊重他們國家命名的詮釋權，但他們是「南韓」這件事也是國際上承認的，「所以我們把它改成南韓的稱呼，效果十足」。

蔡易餘認為，看到南韓的「歐巴」大家都氣噗噗的，「歐巴氣噗噗的就知道說，這樣有效果」。媒體也說，你之前被說「嘉義玄彬歐巴」，蔡易餘笑回，「我是結冰，不是玄彬」。