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陸客腰斬45%也沒差！台人2月訪日超猛　林氏璧曝誘因：機票訂好沒

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，心齋橋筋，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南韓、台灣旅客撐起日本觀光。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

日旅達人林氏璧分享，2026年2月光是訪日外國人就高達346萬6700人，韓國以破108萬人次奪冠，台灣也以69萬3600人排第二，但陸客卻大砍45.2%。林氏璧直說，中國這塊缺口短期內大概不會補回來，加上11月機場退稅制度就要改、燃油附加稅又可能再漲，他笑喊「現在匯率還算甜，你下幾趟日本機票訂好了沒？」

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本政府觀光局（JNTO）3月18日公布數據指出，2026年2月訪日外國人較去年同期增加6.4%，多出近19萬人。若看前6大市場，韓國以108萬6400人排第一，年增28.2%；台灣69萬3600人居次，年增36.7%；中國則為39萬6400人，年減45.2%。

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台灣2月訪日暴增36.7%！陸客腰斬45%　日本旅日人潮反而更旺

林氏璧也分析，若把1月、2月一起看會更準，因為去年農曆春節落在1月下旬，今年則在2月，單看單月容易失真。台灣這兩個月都維持接近70萬人次，合計已達138萬8100人，較去年同期多出28萬人、成長26%；韓國累計更來到226萬2400人，比去年同期多近45萬人，增加24.7%。換句話說，台灣不只維持高檔，增幅甚至還比韓國更亮眼。

▲▼ （AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

▲訪日排行榜，韓國第一、台灣第二。（AI協作圖／記者劉維榛製作，經編輯審核）

至於外界關心的中國因素，原PO直言影響確實很明顯。中國前兩月合計僅78萬人訪日，較去年同期170萬人大減92萬人，等於直接少掉一半以上。不過台灣與韓國兩地就補回73萬人，再加上香港、美國、加拿大、澳洲等市場同步成長，讓日本前兩月整體訪日人數從704萬增至706萬，仍有0.3%增幅。

對此，林氏璧認為，中國赴日的不可抗力因素短期內不太可能改變。他也提醒，11月即將上路的機場退稅新制仍存在不確定性，現在匯率還算甜，不妨把握機會衝一波日本。他更笑虧慫恿道：「讓我們繼續幫日本補上這個缺口吧！燃油附加稅可能要漲了，你下幾趟日本的機票訂好了沒？」

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