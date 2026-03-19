9男女小琉球民宿開毒趴　屏東警跨海攜手業者擴大反毒防線

▲督察長簡彥匡在東港警跨海座談會上致詞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為強化離島治安與反毒能量，東港警分局日前跨海前往小琉球與民宿業者舉行座談，結合公私協力守護觀光安全。警方指出，日前接連查獲毒犯潛逃至小琉球及民宿毒趴案件，展現科技與傳統佈建成效，盼透過異業合作提升警覺，共同打造安全無毒的旅遊環境。

東港警分局配合屏東縣政府觀光發展政策，結合科技偵查與傳統佈建方式強力打擊毒品犯罪，並為擴大反毒能量，於3月18日由分局長高志正率隊跨海前往小琉球，與當地民宿業者舉行治安座談。屏東縣政府警察局亦指派督察長簡彥匡代表出席，展現警政體系對地方治安的高度重視。

警方表示，東港分局於3月13日支援臺北市士林分局，查緝一名在臺北犯案後南下潛逃至小琉球的犯嫌，成功掌握行蹤並將其拘提到案；另於3月14日接獲情資，指稱琉球鄉某民宿疑似有施用愷他命情形，警方即刻前往查緝，當場查獲9名男女（7男2女）在民宿內施用毒品，並查扣愷他命及吸食器具等證物，全案依法偵辦。

東港警方指出，透過科技辦案與在地網絡佈建，能即時掌握島上動態，即使犯嫌試圖躲藏離島，仍難逃法網。此次查緝成果，也顯示強化離島治安的重要性。

東港警分局強調，未來將持續以「跨域合作、異業結盟」方式，結合在地業者與民間力量，共同提升治安防護網，並透過滾動式勤務部署與公私協力機制，落實「屏安護民」目標，打造安全、安心的觀光環境。