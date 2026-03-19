桃機蟬聯Skytrax「最佳行李運送」首獎　整體排名獲全球第24

▲桃園國際機場蟬聯「全球最佳行李運送機場」首獎。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

英國非營利獨立調查機構Skytrax在英國倫敦頒發2026年最佳百大機場評選獎項，桃園國際機場蟬聯「全球最佳行李運送機場（World's Best Airport Baggage Delivery）」首獎，機場整體排名也由去年的43名提升至第24名。

桃園機場今年於Skytrax百大機場評選獎項中，蟬聯「全球最佳行李運送機場（World's Best Airport Baggage Delivery）」首獎，由董事長楊偉甫代表領獎，桃園機場也在全球同級規模機場所屬級距中，獲第3名評價。

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桃園機場公司也說，桃機今年在10項評比中，不僅榮獲全球最佳機場（2000-3000萬旅運次）第3名，同時名列全球最佳進步機場第3名、全球最乾淨機場第6名、全球最佳機場員工第6名、全球最佳機場入境查驗服務第7名、全球最佳機場洗手間第8名、亞洲最佳機場第9名、全球最佳家庭友善機場第10名、全球最佳機場購物第10名等。

▲桃園國際機場蟬聯「全球最佳行李運送機場」首獎。（圖／桃機公司提供）

全球最佳家庭友善機場第10名、全球最佳機場購物第10名為桃機首次入圍全球前十之列。楊偉甫表示，這是機場服務大聯盟3萬5千名員工共同努力的成果，其中，行李運送能蟬聯首獎，除歸功於航空公司與地勤公司並肩合作，也得益於機場公司近年來透過數據導向管理，確保各項細節能對接國際領先標準水平 。



Skytrax執行長Edward Plaisted表示，行李運送是旅程中最後且最令旅客印象深刻的階段，桃園機場在該領域持續卓越，其整體排名躍升至全球前24名，充分反映全球旅客對其整體旅運體驗的高度認可。



Skytrax World Airport Awards為全球機場服務重要指標，調查涵蓋全球超過565座機場、上百個國家的旅客，經歷問卷調查與實地稽核，最終評選出全球各項服務最佳機場。