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快訊／聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，蔡尚璁（左）、許峯頤（右）。（圖／記者劉昌松攝）

▲「拖吊蟑螂」聯合敲竹槓，業者蔡男（左）、許男（右）被法院裁定40萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者黃哲民、黃資真／台北報導

北市刑大查獲三家拖吊業者為「拖吊蟑螂」，在合約中巧立名目、暗藏離譜價格，17日逮捕6人到案，其中蔡姓業者(32歲)、許姓業者(26歲)移送複訊後被檢方聲押，今(19日)下午台北地院裁定各40萬元交保。遲未到案的第3名崔姓業者，在今天凌晨返台後，一落地就被北市刑大帶走，下午移送北檢複訊。

▲▼ 拖吊蟑螂第三名崔姓業者19日凌晨返台，下午移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲第3名崔姓業者19日凌晨返台，下午移送北檢。

警方調查發現，近期在全國傳出多起「拖吊蟑螂」坐地起價的事件，在民眾需要拖車時，由主管負責派車，並交由司機前往，透過平板電腦簽訂拖吊合約，而到場的司機會先將車子放在拖吊車上，只要被害人簽了合約，事後要反悔就拒絕放行，因此得以各種巧立名目的方式抬高價格超過5萬元，總計22名受害人提告。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，廖慧玉。（圖／記者劉昌松攝）

▲許男的廖姓女友負責接電話，分配工作給司機去接案。

經查，3家拖吊業者均有裙帶關係，彼此認識，也聯合在網路搜尋引擎下關鍵字廣告，每個月每家公司花費3、4萬元的廣告費，只要有被害人搜尋相關關鍵字，就會在前三名找到三家拖吊業者的訊息，集體壟斷拖吊市場，並抬高價要被害人買單。

17日警方前往3名業者辦公處搜索，並逮捕蔡、許2名業者，以及司機、員工4人，查扣清單中發現3家公司至少經手50起拖吊案件，其中最離譜的竟然從桃園龜山至台北市，開價8.8萬元，但被害人還是認帳買單。

訊後北檢依詐欺罪嫌將業者蔡男、許男聲押禁見，稍早北院裁定各以40萬元交保；司機陳姓男子(19歲)、李姓男子(28歲)、劉姓男子(32歲)，與許男的廖姓女友共4人依20萬交保，第3名業者崔姓男子則是在新聞爆發後，於3月初飛至泰國，並在今天凌晨12時許返台，落地後由航警帶回並通知北市刑大。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，劉峻廷。（圖／記者劉昌松攝）

▲司機劉姓男子。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，李哲宇。（圖／記者劉昌松攝）

▲司機李姓男子。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，陳秉賢。（圖／記者劉昌松攝）

▲司機陳姓男子。

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