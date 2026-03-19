台灣「改稱南韓」韓網看法兩極　爭議始末一次看

記者黃翊婷／綜合報導

韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議，外交部昨日（18日）啟動反制，宣布自2026年3月1日起將外僑居留證的韓國改稱南韓，結果消息傳回韓國後，掀起當地網友正反意見熱議，目前韓網部分負面評論仍偏多。一派網友嘲諷台灣的反擊「零傷害」；另一派網友則認為是韓國政府判斷失誤，導致雙方感到失望，「台灣的要求完全合理」。

▲爭議過程始末。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

韓國電子入境卡標示「中國台灣」惹議

事件起因是韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部表示，韓國自2025年上線電子入境卡系統以來，在「出發地」及「下一目的地」欄位持續以「CHINA（TAIWAN）」稱呼台灣，我方已透過駐韓代表處多次提出嚴正交涉，要求修正，卻都未獲得具體回應，為了展現對等原則，決定自2026年3月1日起，將外僑居留證中原標示的「韓國」名稱調整為「南韓」，作為具體反制措施。

▲我國外交部出招反制韓國。（資料照／記者李毓康攝）

我國反制改稱「南韓」

外交部指出，目前已要求韓方在3月31日前回覆，若未獲正面回應，未來不排除在「台灣電子入國登錄表」中，針對韓國名稱採取進一步對等作為，以展現維護國家尊嚴的立場。

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零傷害？政府的鍋？ 韓國網友立場分歧

然而，這個議題經韓媒報導，卻掀起當地網友正反意見熱議，相關文章一度衝上網路熱門話題，累積超過47萬次瀏覽。在相關文章底下，韓國網友留言也呈現兩極化，例如在論壇「FMKorea」上的留言較偏向負面，在《朝鮮日報》的留言則較為中立，大家各有不同的立場與見解。

▲韓國網友意見不同。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

抱持嘲諷態度的網友直言，台灣的反制堪稱零傷害，台灣早就在使用「南韓」這個詞，改或不改似乎影響不大，「韓國的英文就是South Korea」、「韓國人才不會因為稱呼就反應過度」、「我反而覺得叫南韓比較好，大家不會搞混」。

另一派網友則認為，這次事件是韓國政府官員判斷失誤，如果能像其他國家一樣使用台灣來稱呼，例如美國、歐洲、日本等國家都是如此，或者乾脆繼續保持沉默，就不會發生這樣的問題，官員卻用了「CHINA（TAIWAN）」標示，進而導致雙方都感到失望，「台灣的要求完全合理」、「韓國完全錯了」、「韓國是在侮辱人嗎」、「為什麼要挑釁台灣？看起來像是在奉承中國」。

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韓國政府回應

對於這次的爭議，韓國外交部回應，相關部門已「充分認知並留意」台灣立場，未來將在綜合考量各種因素下，與相關部會持續協商此一問題，韓國政府一貫的立場仍是持續推動與台灣之間的「非官方實質合作」。