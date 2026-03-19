2026最幸福國家排行出爐！台灣第26名「超日趕韓」　芬蘭連9年稱霸

▲農曆新年第一天，信徒們前往位於台北艋舺的龍山寺祭拜祈禱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

聯合國資助發布「2026年世界幸福報告」，北歐國家芬蘭以7.764分連續第9年蟬聯全球最幸福國家，台灣則以6.714分名列第26，比前一年還進步一名，優於新加坡（第36名）、日本（第61名）、中國（第65名）、南韓（第67名）與香港（第90名）。報告指出，重度使用社群媒體對年輕人幸福感造成顯著負面影響，尤其在英語系國家與西歐地區最為明顯。

根據《美聯社》，北歐國家今年依舊主宰前六名席次，冰島、丹麥分居第2、3，瑞典與挪威分別拿下第5、第6名，而中美洲的哥斯大黎加首次躋身前5，位列第4名，成為拉丁美洲幸福指數最高的國家。

報告評估全球147個國家的生活滿意度，採用「坎特里爾階梯法」（Cantril ladder）量測0至10分的滿意度，並以2023至2025年的數據平均值作為基礎，降低抽樣誤差。

該份由牛津大學幸福研究中心（Wellbeing Research Centre）、蓋洛普（Gallup）與聯合國永續發展解決方案網絡合作發布的報告，分析了人均GDP、預期壽命、社會支持、人生選擇自由、慷慨程度與對貪腐的看法六大因素，作為幸福指數評估依據。

其中，芬蘭以其完善的社會福利、低社會不平等與高度政府信任度，再加上數千座湖泊與獨特的桑拿文化，持續穩居榜首。芬蘭坦佩雷大學社會與醫療保健政策教授沙里（Juho Saari）指出，「儘管面臨失業率上升與社會福利削減的挑戰，人民的私人生活仍是決定幸福感的關鍵。」

台灣在東亞地區名列前茅，今年從第27名躍升至第26名，得分6.714，表現超越新加坡、日本、中國、南韓與香港。亞洲地區方面，以色列第8、阿拉伯聯合大公國第21、沙烏地阿拉伯第22；東南亞部分，泰國第52、菲律賓第56、馬來西亞第71、越南第45。阿富汗則因戰亂與人權問題連續多年墊底，排名第147。

報告特別關注社群媒體對年輕人的影響。資料顯示，美國、加拿大、澳洲與紐西蘭25歲以下年輕人的幸福感明顯下滑，尤其是女孩受影響最大。15歲學生若每日使用社群媒體超過7小時，幸福感顯著低於每日使用不到1小時者。

報告指出，重度使用社群平台且以演算法推播、強調網紅與視覺素材的內容為主者，負面影響更為明顯。反之，以溝通聯繫為主的平台對幸福感的影響相對正面。

牛津大學經濟學教授、報告共同編輯德內夫（Jan-Emmanuel De Neve）建議，「應讓社群媒體重新找回『社交』本質，避免過度比較與焦慮。」

蓋洛普執行長克里夫頓（Jon Clifton）也表示，整體而言，全球大多數年輕人比20年前更快樂，這是一個值得關注的趨勢，但社群媒體的複雜影響不容忽視。報告提醒，幸福感不單與經濟水準相關，社會支持、公共服務穩定性及信任程度等非經濟因素，同樣對生活滿意度具有決定性影響。