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EVOASIS攜手和泰汽車串接OpenHub　充電漫遊服務正式上線

EVOASIS,和泰汽車,OpenHub,充電漫遊,TOYOTA,Lexus,My Toyota,Lexus Plus App（圖／EVOASIS提供）

▲即日起 TOYOTA、Lexus 車主可透過 My Toyota 與 Lexus Plus App 使用 EVOASIS 站點，享有「全台最大充電網」的充電服務。

圖、文／EVOASIS提供

EVOASIS（源點科技）今（19）日宣布與和泰汽車旗下 OpenHub 充電漫遊服務完成串接，未來 TOYOTA、Lexus 車主可透過 My Toyota 與 Lexus Plus App 使用 EVOASIS 站點，享有「全台最大充電網」更便利、直覺的跨品牌充電體驗。此次全台快充站數最多的 EVOASIS，攜手長年穩居台灣車市領先地位的和泰汽車完成合作，強強聯手，再次展現EVOASIS獲主流車廠肯定的充電服務與整合能力。

EVOASIS,和泰汽車,OpenHub,充電漫遊,TOYOTA,Lexus,My Toyota,Lexus Plus App（圖／EVOASIS提供）

▲EVOASIS目前已於全台佈建 135 座充電站、650 支快充槍，DC 快充站點與槍數穩居市場領先，站點涵蓋都會生活圈、商場場域、重要交通節點及國道服務區等長途補電據點。

EVOASIS以打造「全台最大充電網」為目標，目前已於全台佈建 135 座充電站、650 支快充槍，DC 快充站點與槍數穩居市場領先，站點涵蓋都會生活圈、商場場域、重要交通節點及國道服務區等長途補電據點，奠定車主充電無憂、隨時可充的品牌領先地位。此次串接 OpenHub，也將讓更多車主得以便利使用 EVOASIS 完整站點，進一步放大其全台充電服務效益。

EVOASIS為台灣第一大充電服務品牌，不僅具備領先的充電站建置能力，也擁有充電站營運管理、軟體平台串接與系統整合實力，能提供從站點建置、營運維護到數位服務串接的完整解決方案。此次與 OpenHub 完成串接，也再次展現 EVOASIS 作為充電營運商與技術整合夥伴的實力。

EVOASIS,和泰汽車,OpenHub,充電漫遊,TOYOTA,Lexus,My Toyota,Lexus Plus App（圖／EVOASIS提供）

▲此次與 OpenHub 完成串接，也再次展現 EVOASIS 獲主流車廠肯定的充電服務與整合能力。

EVOASIS董事長陶百群表示，充電基礎建設的核心價值，不只在於站點數量，更在於能否真正回應車主日常移動與長途出行需求。「對車主而言，最重要的不是站點有多少，而是站點是否就在他的出行動線上。」陶百群指出，面對台灣充電市場加速朝跨平台、跨品牌整合發展，EVOASIS將持續以市場領先的快充站為基礎，結合站點營運與數位整合能力，深化與指標品牌及平台夥伴合作，優化車主充電體驗，推動更完整的電動車充電生態圈，協助台灣電動車加速普及，並促進綠能交通發展。

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