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蝴蝶谷璀璨新生　森林瀑布黃金湯一次滿足

▲▼林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，18日舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經地震與風災重創後，花蓮富源國家森林遊樂區迎來嶄新轉型。林業及自然保育署花蓮分署18日攜手天成飯店集團舉行開幕典禮，宣告全新自然旅宿品牌「天成逸旅－蝴蝶谷」正式營運，象徵園區在公私協力下完成重建與升級，邁向高品質生態旅遊新階段。

▲▼林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，18日舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

龍吟吊橋上俯瞰龍吟瀑布金色的陽光灑在瀑布上，變化出魔幻七色彩虹。

林業保育署副署長張岱表示，蝴蝶谷為國內早期全區委外經營的成功案例之一，自民國93年起即帶動地方觀光與經濟發展。儘管113年遭逢地震及風災重創，園區仍持續推動基礎設施復建，包括步道與吊橋整修等工程。此次引進天成集團專業團隊，將結合豐富自然資源與品牌經營能力，推動森林療癒與永續觀光發展，實現轉型升級。

▲▼林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，18日舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

富源國家森林遊樂區天成逸旅。（圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供，下同）

花蓮分署長黃群策指出，目前園區受損設施已修復約三分之二，其中環山步道已大致完成，預計今年底前可全面復原。未來將採「5+5年」合作模式，由天成集團負責旅宿、溫泉與休憩設施營運，分署則專責步道維護及環境管理，並串聯縣府與在地資源，推出賞螢等季節性活動，強化觀光吸引力。

▲▼林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，18日舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

▲優質住宿環境。

天成集團董事長張茂松表示，看好瑞穗溫泉的國際潛力與富源森林的療癒景觀，此次投資不僅著眼商業發展，更致力打造兼具生態與品質的溫泉度假區。未來將優先聘用在地人才，並與原住民社群合作，實踐企業社會責任，推動地方共榮。

▲▼林保署花蓮分署與天成飯店集團攜手合作，18日舉行盛大開幕典禮。（圖／花蓮分署提供）

泡湯賞紅葉沈醉於大自然。
 

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蝴蝶谷新生森林瀑布黃金湯天成逸旅進駐

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