319槍擊案22周年　陳水扁秀嚇人傷口照：3位總統重查到底查去哪？

▲陳水扁PO傷口照談319槍擊案。（圖經記者馬賽克／翻攝自Facebook／陳水扁）



記者杜冠霖／台北報導

319槍擊案發生在2004年3月19日，時任總統陳水扁、時任副總統呂秀蓮在競選活動中遭到槍擊。事隔22年，陳水扁今（19日）秀出傷口照，並表示，22年過去了，疤痕仍清晰可見，是阿扁永遠的痛。歷經3位總統重查，到底查到哪裡去了？沒有新發現就應「結案」，而非變成「懸案」。

2004年總統大選前一天，陳水扁、呂秀蓮在台南市區進行競選活動時遭到槍擊，「兩顆子彈」穿過吉普車擋風玻璃，陳水扁、呂秀蓮受傷。國民黨支持者質疑「自導自演」，政府也邀請國際刑事鑑識專家李昌鈺回台參與偵辦。鑑定報告證實子彈從車外向車內射擊，且因沒有火藥殘留，遠距離射擊可能性極高，加上陳水扁傷口邊緣不整齊，符合槍傷特徵，而非外界質疑用手術刀切開的假傷口。

時任檢察總長吳英昭在2005年已經宣布結案，因涉案的陳義雄已死，全案予以不起訴處分，但事發至今22年，陰謀論未歇。

時隔22年，陳水扁今日秀出傷口照，並感嘆，這張2004年3月19日遭受槍殺未遂，於台南奇美醫院急診室進行縫合手術前，右下角顯示14:07所拍攝。傷口長11公分、寬2公分、深2公分。

陳水扁坦言，22年過去了，疤痕仍清晰可見，是阿扁永遠的痛。歷經3位總統重查，到底查到哪裡去了？沒有新發現就應「結案」，而非變成「懸案」。如果阿扁在22年前的319槍擊案死了，請問還有2008年的馬總統、2016年的蔡總統及2024年的賴總統嗎？