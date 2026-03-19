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iPhone用戶注意！新型攻擊開網頁就可能被駭　官方籲即刻更新iOS 26

▲▼蘋果發表iOS 26，升級iPhone 17體驗。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果建議用戶更新至 iOS 26。（圖／取自蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

近期資安研究揭露，一款名為 DarkSword 的新型 iPhone 駭客工具已進入實際攻擊階段。根據 Google、iVerify 與 Lookout 的聯合分析，這項技術能在使用者幾乎毫無察覺的情況下入侵裝置，甚至只要瀏覽特定網站就可能中招。

無需操作即可入侵　舊版 iOS 成主要破口

根據科技媒體《Cult of Mac》報導，DarkSword 鎖定仍在使用 iOS 18 的裝置。這類設備目前仍佔相當比例，也讓整體風險被放大。與過去常見的釣魚攻擊不同，這種手法不需要點擊、不需要下載，僅靠載入惡意網頁就能觸發漏洞。

這種「零互動攻擊」意味著，一般用戶即使保持基本警覺，也可能在日常瀏覽中遭到入侵。

個資幾乎全面暴露　攻擊用途不只監控

一旦裝置被控制，駭客可在極短時間內存取大量敏感資料，包括通訊紀錄、照片、密碼與各類應用資料。更值得注意的是，連加密貨幣錢包與健康數據也可能被讀取，顯示這類攻擊不僅限於監控用途，也可能涉及直接牟利。資安研究人員指出，這類工具的設計明顯朝向「資料變現」發展，風險層級遠高於過去單純的間諜軟體。

無檔案攻擊成關鍵　幾乎無法察覺

DarkSword 採用無檔案（fileless）攻擊技術，透過系統內建程序完成資料擷取，過程中不會留下明顯痕跡。即使使用者重新開機，攻擊痕跡也會隨之消失，但資料早已被外傳。

這種設計讓傳統防毒或檢測工具更難發現異常，也讓受害者往往在事後才察覺問題。

駭客操作失誤　完整工具意外外流

調查同時發現，這套工具與俄羅斯背景的駭客行動有關，並曾透過烏克蘭網站進行攻擊。然而更令人擔憂的是，駭客在操作過程中竟將完整程式碼公開在網頁上，甚至附上註解說明。這意味著，原本屬於高門檻的攻擊工具，如今可能被更多不法人士快速複製與使用，進一步擴大威脅範圍。

iOS 漏洞黑市化　攻擊對象不再限特定族群

過去這類 iPhone 高階漏洞多半用於針對記者或政治人物的精準攻擊，但現在已逐漸流入地下市場。當漏洞被轉售或外流後，攻擊目標也從少數人轉向更廣泛的一般用戶。這種轉變代表未來類似攻擊可能變得更頻繁，也更難防範。

官方籲立即更新　成唯一有效防線

對此，蘋果在官方更新頁面強調，維持系統在最新版本仍是最有效的防護方式。目前最新版本的 iOS 並未受到此漏洞影響，且官方也已針對舊裝置推出安全修補更新。使用者應儘快檢查系統版本並完成更新，同時可視需求開啟鎖定模式（Lockdown Mode），以降低進一步風險。

DarkSword 的出現，顯示行動裝置的資安威脅正在快速升級。當高階攻擊工具開始擴散，一般用戶也難以置身事外。在這樣的環境下，與其依賴裝置本身的安全性，不如將「定期更新」與「基本資安意識」視為日常使用的一部分，才能在風險持續升高的情況下維持必要的防護。

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