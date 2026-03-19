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不滿網友狂刷「島嶼天光」哏　綠議員轟「非嘲笑素材」反遭洗版

▲新北市議員黃淑君。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民進黨新北市議員黃淑君。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

近日各大社群平台出現許多將滅火器太陽花神曲「島嶼天光」改編成各式諧音哏的複製文，例如「提醒著我們…提醒…提醒漸漸光」、「這是真的，我當時就在現場，當時大家一起打開窗戶大唱島嶼天光，所有日本人都被我們感動到一起合唱」，此舉引發綠營支持者不滿。民進黨新北市議員黃淑君則在18日批評「最近看到有些人，用島嶼天光這首歌來嘲諷，但那不是一個嘲笑的素材」。未料，遭到大批網友洗版大酸、「大家都很感動啊！你在敏感肌什麼」、「沒有人嘲諷島嶼天光！大家都是真心愛台灣的」。

近日在各大社群平台出現許多將滅火器太陽花運動神曲「島嶼天光」歌詞改編成各式諧音哏的複製文，例如「提醒著我們…提醒…提醒漸漸光」、「T是Team Taiwan！但阿公沉默幾秒，只用台語淡淡說：毋是。T是漸漸光」、「這是真的，我當時就在現場，當時大家一起打開窗戶大唱島嶼天光，所有日本人都被我們感動到一起合唱」，此舉也引發綠營支持者不滿。

對此，民進黨新北市議員黃淑君表示，最近看到有些人，用島嶼天光這首歌來嘲諷，但對很多人來說，那不是一個嘲笑的素材，而是一段真實存在過的記憶。

黃淑君指出，12年前的3月18日，台灣社會掀起了一場改變歷史的公民運動，太陽花學運。那一年，許多年輕人走進立法院，也走上街頭。他們或許還是學生、或許剛踏入社會，但因為對民主的珍惜，選擇站出來，為程序正義、為公共參與發聲。

黃淑君表示，太陽花不只是一場佔領行動。它讓更多台灣人重新思考：民主不只是投票那一天，而是每一天都需要被關心、被監督、被守護的制度。

黃淑君強調，12年過去了，台灣的民主仍然在前進，但挑戰也從未消失，中國資訊戰、威權壓力、社會對立，都提醒著大家，民主從來不是理所當然。

黃淑君表示，正因為如此，大家更需要記得那段歷史。記得曾經有人願意為了民主站（戰）出來，也提醒自己：當公共價值受到威脅時，沉默從來不是答案。民主需要制度，也需要公民。未來的台灣，仍然需要大家一同守護。

未料，該貼文遭到大批網友洗版大酸「沒有人嘲諷島嶼天光阿，你是不是不愛台灣了，假台派滾出台灣」、「大家都很感動啊！你在敏感肌什麼」、「沒有人嘲諷島嶼天光！大家都是真心愛台灣的」。

黃淑君則回應「忙完，回來看到很多假帳號，歡迎我的朋友封鎖，我先放個兩天，我會再回來封鎖，不要回應！不要理會！不要給流量！直接封鎖」！

▼網友洗版黃淑君貼文。（圖／翻攝自Threads）

▲▼網友洗版黃淑君貼文。（圖／翻攝自Threads）

▲▼網友洗版黃淑君貼文。（圖／翻攝自Threads）

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