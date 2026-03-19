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汽旅約會下藥迷暈！韓檢警揭「還有3人受害」　20歲龍妹拿藥誣告

▲▼在汽旅約會陸續透過下要害死2名男性，韓檢公布20歲女性兇嫌金素英的長相。（圖／首爾北部地方檢察廳）

▲在汽旅約會陸續透過下要害死2名男性，韓檢公布20歲女性兇嫌金素英的長相。（圖／首爾北部地方檢察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓「首爾江北汽車旅館連環殺人案」案情持續擴大！年僅20歲的女性金素英（音譯）涉嫌將含有苯二氮平類成分的鎮靜催眠藥物摻入飲料，誘使男性飲用後犯案，原已造成2人死亡、1人昏迷。警方最新調查揭露，實際受害者多達6人，其中另有3人近期被證實因此受害，其遭遇的犯案手法與用藥完全一致，震驚社會。

根據韓媒《朝鮮日報》，金素英從2025年12月14日至2026年2月9日期間，持續以相同手法犯案，將從精神科診所取得的鎮靜催眠藥物摻入飲料，讓受害男性飲用後失去意識。至今已確認至少6名受害者，其中2人死亡、4人昏迷後恢復意識。

首爾江北警察署今（19）日指出，最新追加確認的3名受害者中，有2人的毛髮鑑定呈現藥物陽性反應，且成分與先前案件完全一致。

對此，目前警方已依「特殊傷害罪」與違反《毒品類管理法》罪名，將金素英就新增的3名受害者的部分嫌疑再度移送給檢方。儘管金素英對相關指控全盤否認，但警方強調，綜合毛髮鑑定與數位證據後，已認定犯罪嫌疑成立，目前仍持續透過通訊紀錄與數位資料追查是否還有其他受害者。

警方調查後進一步揭露，金素英早在犯案前即具備高度預謀性。她曾利用人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT詢問，「服用大量安眠藥後會發生什麼事」，並得到「與酒精併用後死亡風險極高」的回覆，顯示她明知藥物危險性，仍持續犯案。檢方因此將此案定性為「異常動機犯罪」，認為其行為帶有明確計畫性。

更引發爭議的是，金素英取得犯案藥物的過程。韓媒《中央日報》獨家揭露，檢警查出，她2025年8月曾前往首爾市道峰區一間精神科診所，以罹患創傷後壓力症候群（PTSD）為由就診，並成功取得安眠藥處方。然而，檢方調查後認為她實際上並未罹患該疾病，而是刻意偽裝病情以取得藥物。

同一時期，金素英還曾向警方控告一名男性涉及「類似強姦」罪行，並提交上述精神科診療紀錄作為證據。不過警方最終認定該案「無嫌疑」並未移送。檢方指出，這起報案行為疑似與她取得藥物的過程有關，甚至可能是為了獲取處方而鋪陳。

檢方公訴書亦揭露，該名男性曾因竊盜案對金素英報警，她疑似出於反制才提出性侵指控。儘管告訴未成立，但她在過程中成功取得精神科藥物，並在之後用於一連串犯罪。

案情顯示，金素英首次犯案可追溯至2025年10月25日，當時她在首爾市瑞草區一間餐廳與男子飲酒，對方隨後突然昏倒，她甚至自行報案掩飾。此後她多次預先將藥物混入解酒飲料或酒精中，誘使受害者飲用。

檢方指出，金素英成長過程中長期暴露於父親酗酒與家暴環境，導致其性格出現強烈自我中心傾向，並與社會產生疏離，她為滿足個人消費與經濟需求而利用男性，在避免衝突的情況下，以藥物輕易壓制並殺害對方。

►汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

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