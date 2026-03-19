「高薪打工」恐淪詐騙車手　屏東警副分局長籲學生小心陷阱

▲屏東分局副分局長郭峻宏警廣受訪。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙手法層出不窮，學生族群成為鎖定對象。屏東分局副分局長郭峻宏日前接受警廣專訪指出，詐騙集團常以高薪打工、輕鬆賺錢誘騙學生交出帳戶或擔任車手，甚至利用假租屋廣告詐財，恐讓學生誤觸法網、影響未來發展，警方呼籲提高警覺，避免落入陷阱。

屏東分局副分局長郭峻宏日前接受警廣專訪時表示，近年詐騙集團為取得人頭帳戶，常以「輕鬆賺錢」、「高薪打工」等話術吸引學生交出金融卡、存摺或帳戶資料，甚至誘騙學生擔任提領贓款的「車手」。一旦帳戶被用於詐騙金流，不僅可能遭銀行凍結帳戶、影響信用紀錄，嚴重者更可能涉及違反洗錢防制法或幫助詐欺罪，面臨刑事責任，對未來求學、就業及人生發展造成重大影響。

郭副分局長也提醒，學生在外地求學租屋時，常成為詐騙集團鎖定的目標，常見手法包括在網路刊登「租金低廉、地點優良」的假租屋廣告，誘導學生先匯訂金或保證金，甚至架設仿冒租屋網站詐財。呼籲學生務必提高警覺，租屋時應實地看屋、確認房東身分並簽訂正式契約，切勿僅憑網路資訊即匯款，以免受騙。

屏東分局呼籲，天下沒有白吃的午餐，凡是標榜「低風險、高報酬」或「輕鬆月入數萬元」的投資或打工機會，極可能是詐騙陷阱。如遇可疑情形，民眾可撥打165反詐騙專線或向警方報案，共同守護學生安全與財產。