中風癱床欠2萬健保費...士林分署送暖　母女苦日子現轉機

▲欠健保費卻中風癱床，士林分署啟動社安網救急 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署在執行公權力之餘，也展現「執行有愛」的一面。一名卓姓女子因積欠近2萬元健保費遭移送執行，未料突然中風，導致半身癱瘓、長期臥床，生活陷入困境。士林分署得知後，主動啟動關懷機制，不僅協助減免欠費，還親送慰問金與物資，協助她與高齡母親度過難關。

士林分署指出，卓女中風後失去工作能力，目前以鼻胃管灌食維生，行動不便，且與近90歲母親相依為命。母女兩人無收入、無積蓄，面對突如其來的變故，生活頓時陷入困境。

分署在執行案件過程中掌握相關情況後，立即通報衛福部社會安全網，協助申請低收入戶資格，並聯繫健保署透過「弱勢民眾通報平台」，協助申請健保愛心專戶，減免積欠費用，確保其基本醫療權益不中斷。

▲吳廣莉分署長親自探視坐輪椅的義務人，關切其健康狀況並表達深切慰問與加油打氣之意 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，士林分署長吳廣莉於18日親自帶領6名司法官學院第66期學習司法官，會同健保署人員前往卓女住處關懷訪視，並以愛心社名義致贈5,000元慰問金及民生物資，希望提供即時協助，也讓學習司法官從實務中體會執法的人性面。

吳廣莉表示，行政執行的目的在維護法治與公平，但對於陷入困境的弱勢義務人，仍應展現同理心並適時伸出援手。透過這次訪視，不僅協助個案渡過難關，也讓學習司法官理解，司法工作的價值不只在於執法，更在於關懷與守護人民。

士林分署強調，未來仍將結合社會安全網資源，持續以「執行有愛」理念，協助弱勢義務人走出困境，重新面對生活。