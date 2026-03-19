準備會晤川普！高市早苗抵華府　會談聚焦對美投資、中東緊張情勢

▲日本首相高市早苗搭乘政府專機從羽田機場出發，稍早已抵達美國華府近郊安德魯斯空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗昨（18）日晚間啟程訪美，稍早已於日本時間今（19）日上午抵達華府，預計明（20）日凌晨在白宮與美國總統川普進行會談。此次峰會聚焦中東緊張情勢升溫、荷姆茲海峽安全、對美投資5500億美元（約80兆日圓）、稀土與能源合作，以及台海議題，雙方將就經濟與安全多面向深化日美同盟進行全面磋商。

根據《日本放送協會》、《共同社》，高市早苗此行是去年10月就任日本首相後首度出訪美國，也是與川普的第二次面對面會談。她18日晚間從羽田機場搭乘政府專機出發，並於19日上午抵達華府近郊空軍基地。會談預計於日本時間20日凌晨在白宮舉行，隨後安排工作午餐與川普所安排的晚宴，進一步就多項議題交換意見。

此次會談的核心焦點之一，是中東緊張情勢持續升溫。高市早苗出發前強調，當務之急是讓中東緊張情勢降溫，並指出若緊張情勢持續，不僅日本與美國，對於全球經濟安全都將造成衝擊。她表示，將就能源安全、荷姆茲海峽航行安全等議題與川普深入討論，並尋求推動中東局勢穩定。

▲川普力挺高市早苗。（圖／路透）

川普近期對於盟友在荷姆茲海峽安全問題上表現出的「消極態度」表達不滿，甚至點名包括日本在內的國家應提供美方更多支援。過去川普也曾要求盟友派遣艦船協助維護航道安全，因此此次會談中，美方是否再次提出具體要求，成為外界關注焦點。

在經濟合作方面，日本計畫提出規模達5500億美元的對美投資方案，並公布第二批具體投資項目，涵蓋能源與基礎建設等領域。雙方也將討論阿拉斯加原油增產合作，以及天然氣與次世代核能（SMR）等項目，強化能源供應鏈穩定性。

此外，因應中國在稀土等關鍵礦產領域的壟斷地位，日美預計推動供應鏈多元化，包括開發日本南鳥島（東京都小笠原村）近海海底資源，並建立機制避免價格過度下跌，以降低對中國依賴。雙方亦將針對人工智慧（AI）、量子科技等先進技術合作交換意見，強化經濟安全保障。

▲川普與高市早苗曾於去年10月28日會晤。（圖／路透）

在安全與軍事領域，兩國預計討論擴大自衛隊與美軍之間的機密情報共享，並推進導彈共同生產，包括「愛國者3型」（PAC-3）等攔截系統。同時，日本也可能參與美國新一代導彈防禦構想「金穹」（Golden Dome）計畫，顯示雙方軍事合作持續深化。

面對中國議題，雙方將就其在印太地區日益擴張的影響力進行討論。高市早苗預計重申「自由開放的印太地區」理念，並強調台灣海峽和平穩定的重要性。在日中兩國因「台灣有事」言論轉趨緊張之際，日本也將說明自身立場，尋求在維持對話的同時強化嚇阻能力。

此外，北韓（朝鮮）核武問題與日方所關注的綁架議題也將列入議程。高市早苗希望透過與美方合作，推動韓半島（朝鮮半島）無核化，並爭取川普持續支持解決日本人遭綁架問題。