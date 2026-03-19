美情報點名高市早苗！定調「台灣有事」重大轉變　中國憂鼓勵台獨

▲日本首相高市早苗準備啟程訪美。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國家情報總監辦公室（DNI）於當地時間18日發布「2026年美國情報社群年度威脅評估」，點名日本首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答詢，首度觸及「存亡危機事態」，認定此舉在日本制度上具有重大意義，甚至可視為現任首相層級的「重大轉變」。美方警告，中國對此高度警戒，恐加劇東海（東中國海）與台海周邊緊張情勢。

根據《日本放送協會》，美國國家情報總監辦公室觀察到，自從高市早苗去年11月初在眾議院答詢「台灣有事」相關議題後，日中兩國緊張情勢已經急速升溫。特別是她提及，若情勢符合安全保障相關法規所定義的「存亡危機事態」，日本可能將行使集體自衛權。

該份報告直言，「高市早苗的具體發言，在日本的制度上具有相當重的分量，對於現任日本首相而言，意味著重大的轉捩點。」

至於針對中國反應，美方報告評估，北京當局可能擔憂高市早苗的發言，將成為鼓勵台獨勢力的助力。美國情報當局指出，在此背景下，中國未來可能加強在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的軍事與海警活動，進一步提高「意外或誤判風險」，甚至引發非預期的緊張升級。

不過，美國情報當局也對台海戰爭時程做出相對審慎的判斷，認為中國雖持續為統一台灣進行各種準備，包括灰色地帶行動與軍事壓力，但目前並未計畫在2027年發動侵台行動。報告指出，中國是否採取軍事手段，仍將取決於多項變數，包括解放軍戰力發展、台灣內部情勢，以及美國是否可能介入等關鍵因素。

針對美國情報當局將高市早苗的發言定調為「重大轉變」，日本內閣官房長官木原稔今（19）日在例行記者會上回應日媒《共同社》記者提問，他表示日本政府不便逐一評論外國政府文件內容，並強調「是否構成『存亡危機事態』，一貫是依據個別具體情況綜合判斷」，否認存在政策重大轉向。