對日韓構成威脅！金正恩核彈「能打擊美國本土」　俄烏戰累積經驗

▲金正恩本月3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國家情報總監辦公室（DNI）發布《2026年美國情報社群年度威脅評估》，指出北韓（朝鮮）持續擴大研發核武與彈道飛彈，其大規模殺傷性武器（WMD）、網路攻擊及詐取虛擬貨幣等行動，對美國和日韓構成嚴重威脅。報告稱，北韓透過支援俄軍在庫斯克州的戰爭，累積現代戰爭實戰經驗，進一步提升作戰能力。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，美國情報當局於當地時間18日在報告指出，北韓正持續擴大核武庫與彈道飛彈計畫，已研發出可打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）。美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在聯邦參議院情報委員會表示，「北韓已具備攻擊美國本土的能力，並專注於擴張核武庫」。

加巴德補充，北韓同時保有生化武器能力，以備衝突或非傳統攻擊使用。

▲金正恩持新型步槍瞄準射擊，女兒金主愛則在旁用望遠鏡。（圖／達志影像／美聯社）

美方報告強調，北韓不僅在軍事技術上進步，其大規模殺傷性武器、傳統軍事力量，以及透過網路攻擊和非對稱手段攻擊南韓與美國的意圖，對美國與其同盟國構成實質威脅。2025年，北韓透過虛擬貨幣詐取約20億美元（近新台幣640億元），資助其核武與彈道飛彈計畫，顯示其資金籌措能力依然強勁。

此外，報告披露北韓透過與俄羅斯合作，派遣超過1萬1000名兵力支援庫斯克州作戰，提供火砲、軍事裝備及彈道飛彈給俄軍，藉此累積21世紀戰爭的實戰經驗。加巴德警告，「這些經驗使北韓軍隊更具作戰能力，並增強了其戰略自信」。

▲北韓2023年7月舉行韓戰停戰70週年閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

報告也提及北韓經濟與外交動態。自從新冠疫情後，北韓透過對俄羅斯軍售、貿易回升及網路犯罪活動，外匯收入達近年新高。外交上，北韓增強與俄羅斯合作關係，同時改善與中國的緊張關係，中國仍是其最重要的貿易夥伴與經濟支持國。

美方將北韓列為五個持續追求可攻擊美本土能力國家之一，如中國、俄羅斯、伊朗、巴基斯坦、北韓等，這些國家皆研發新型或改良型的核與常規彈道飛彈、以及單向攻擊用無人機（UAV），以期突破美國彈道飛彈防禦。報告指出，這些國家很可能採用「高性能導彈搭配低成本消耗系統」策略，以施加壓力並降低成本。