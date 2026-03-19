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社會 社會焦點 保障人權

狂偷超商泡麵、哈根達斯上千元　自稱「台積電工程師」判拘30天

▲桃園市彭姓男子去年7月間趁擔任超商店員機會，連續竊取收銀機下方未上保險櫃現金58萬餘元，還刷條碼完成代收費用，實際未收現金詐得23萬餘元，所得款項用於博奕網站儲值之用。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲擔任台積電工程師的陳男在超商行竊1066元的商品，遭判拘役30天。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／台北報導

台北一名陳姓男子2024年在淡水某超商竊取大量商品，造成店家損失1066元，店長報警後警方循線逮人。陳男到案後辯稱機車遭竊，後續又坦承犯行，自稱任台積電工程師及經營金融風險控管公司、月收10至15萬元且罹患憂鬱症。不過法院審理認為其前科累累、素行不佳，最終依竊盜罪判處拘役30天，得易科罰金，並宣告沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

判決指出，陳男於2024年10月5日清晨前往新北市淡水區一間連鎖超商，徒手將餐盒、牛肉泡麵、炒麵、鹽水意麵、水果木瓜、越式牛肉寬粉，以及3個草莓口味哈根達斯迷你杯與3個起酥蛋糕等商品放入手提袋，未結帳即離去。店長發現後報警，警方透過車牌資料循線查獲陳男到案。

陳男初期辯稱犯案所用機車遭竊，但警方查詢車籍並無失竊紀錄，說法未獲採信，檢方遂依竊盜罪起訴。法院審理期間，陳男改口坦承犯行，並表示自己碩士畢業、曾任台積電工程師，且經營金融風險控管公司，月收入約10至15萬元，並稱因罹患憂鬱症才犯案。

法官審酌，陳男於同年1月就曾在寵物店偷3袋狗飼料、6月又在超商偷雨衣、鞋套、生乳捲、哈根達斯等商品，已有多次遭法院判刑紀錄，素行不佳，仍不思以正當方式取得財物，反而竊取他人財產，影響社會治安，且所竊物品未返還、被害損失未獲彌補。綜合其犯後態度、經濟狀況及犯罪情節，依法判處拘役30天，得以每日1000元折算易科罰金，另對未扣案商品宣告沒收或追徵價額。

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