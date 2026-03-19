為高雄找機會！陳其邁訪美前進Google、AT＆T　再拜會頂尖智庫

▲陳其邁訪美前進Google與AI研發團隊會晤。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁率領市府訪團橫跨矽谷產學界，展開一系列密集的高科技產業與學術機構訪問行程。從拜會史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）頂尖智庫，到與Google、電信龍頭AT&T 及材料半導體檢測分析廠汎銓（MSS USA）等科技巨頭深度會談，為高雄爭取合作機會。

陳其邁率市府團隊前往史丹佛大學胡佛研究所，與全球知名民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）及政策研究員費德（David Fedor）進行深度交流，聚焦地緣政治下的國際情勢、供應鏈韌性及能源政策。

▲陳其邁率領市府團隊前往史丹佛大學胡佛研究所，與全球知名民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）會談，聚焦國際情勢及能源政策。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，戴雅門教授去年六月訪問高雄時，雙方曾就民主價值與產業夥伴關係展開對談；高雄此次訪美成功串聯日本熊本縣與美國亞利桑那州，簽署三方經濟MOU，實踐「半導體戰略三角」的構想。針對AI發展帶來的電力挑戰，陳其邁也強調「區域能源平衡」是國家安全的關鍵。

在產業對接方面，陳其邁與Google AI研發團隊會晤，強調高雄正推動「主權 AI」，目標是結合 Google 的平台能力，讓智慧交通與行政決策從單純的數據監測進化為情境推理。市府交通局正規劃與Google Green Light等相關合作，期望進一步提升智慧交通服務。

▲羅達生副市長率隊前往汎銓科技（MSS USA）美國子公司拜會，與光程研創及 Chi3 Optics 等前瞻技術團隊交流。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對5G專網與Open Telco AI，陳其邁與美國電信龍頭AT&T商討如何建構支持「智慧高雄燈塔計畫」的低延遲通訊骨幹，中華電信亦藉此次參與GTC機會，向AT&T與 NVIDIA展示高雄智慧治理成果，包含此計畫中成功利用全光網路大頻寬、低延遲的特性，使用分散式架構連接第三地算力資源，讓人工智慧資料與算力的建置地點選擇更具彈性，也期盼未來深化跨國合作。

羅達生副市長亦前往汎銓科技（MSS USA）美國子公司拜會，與光程研創及 Chi3 Optics 等前瞻技術團隊交流。羅達生指出，高雄已具備台積電製造、日月光封裝與 AMD 研發能量，結合「埃米級」材料分析與矽光子（Silicon Photonics）異質整合技術，將能補齊光學量測與元件設計的關鍵缺塊，完成從「先進製造」到「AI 研發樞紐」的最後一哩路。

陳其邁此行不僅為高雄爭取企業合作機會、拓展高雄國際能見度，更從地緣政治、能源安全等面向，廣泛與產學界交換觀點，深入掌握全球脈動，確保高雄的產業轉型能與國際趨勢穩步接軌。

經發局長廖泰翔補充，此行成功串聯美西科技與學術界重要夥伴，從Google的平台能力、AT&T的智慧聯網技術，到MSS USA CORP及光子學的布局，市府將持續透過政策支持，吸引全球領先企業進駐，厚植產業長期競爭力，讓高雄經驗成為具國際影響力的智慧城市示範案例。

行政暨國際處長張硯卿則指出，史丹佛大學與胡佛研究所在全球戰略議題上扮演關鍵角色，此次對話有助於市府全面審視城市與產業的佈局，建構更具韌性的發展環境，未來市府也將持續與國際夥伴展開實質對話互動，攜手拓展長遠的合作契機。