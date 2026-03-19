學生訂餐備註「請附3張衛生紙」被嘲諷！鴨肉飯店員刪文道歉

▲鴨肉飯店員PO文嘲諷。（示意圖，非當事店／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

高雄1名女子訂購鴨肉飯時備註「請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，怎料事後卻遭店員公審，還被公開個資；事件延燒後，店家出面道歉，強調會負起全責並加強教育訓練。當事員工也PO文道歉，只是想跟朋友分享工作內容，並沒有公審或造成別人困擾的意思，也將爭議的貼文刪除了。不過，網友對此說法並不買單。

員工刪文發道歉聲明

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一名女學生透過外送平台訂購110元的鴨肉飯，並備註「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，讓從事餐飲將近2年的店員相當驚訝，不僅貼出與朋友的訊息對話，還嘲諷「家裡是沒有衛生紙是不是？第一次看到這種備註」，店員還貼出外送的單據，將女子的個資姓名全曝光。

相關內容曝光後，店家隨即遭到大量討論。當事員工事後將貼文刪除，並發布道歉聲明表示，「只是跟朋友分享工作內容，並沒有公審或造成別人困擾的意思」，並對占用版面與引發爭議表達歉意，同時承諾未來會更加注意發言與內容，避免再發生類似情況。

▲店家公審客人，反遭大票網友撻伐。（圖／翻攝自臉書／一百五）



網友不買單

儘管員工已出面道歉，仍有不少網友表達不滿，「沒有公審的意思但直接把人家全名跟電子郵件發出來」、「只是要3張衛生紙就被這樣公審」、「這樣子還沒被公審？姓名跟信箱都出來了耶」、「分享工作內容？嘲諷客人是你的工作內容囉」、「看你的脆和估狗評論上，看起來也沒有很謹慎發言欸」。

鴨肉店負責人道歉

此外，鴨肉店負責人18日回應，「造成大家社會感官不好，是我教育失策！真的很抱歉，很對不起，員工的貼文，一時衝動，內容為跟朋友的日常對談，他也已自行請假一週，並且會深深反省並改進。」負責人一再道歉「我會負起全責」，強調已跟店內員工加強教育訓練，這次的事情他已經知道錯誤，也反省改進。