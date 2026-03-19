陸男子用國產手機「翻牆」刷Tik Tok及X　「未經批准」罰200元人民幣

▲抖音海外版「Tik Tok」。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

湖北鄂州一名許姓男子8日在家中用大陸國產的榮耀手機「翻牆」玩社群媒體，在未透露原因的情況下，被鄂州公安「查獲」，近日裁定給予其行政處罰，罰款200元人民幣（約932元新台幣），並責令許姓男子停止聯外網，需在15日內繳清罰款。

▲湖北鄂州公安祭出的行政處罰決定書。（圖／翻攝微博）

根據鄂州公安梁子湖區分局的行政處罰裁定書顯示，許姓男子於2026年3月8日17時許，在家中未經批准，擅自使用榮耀手機透過「Clash」軟體進行國際聯網，瀏覽並使用境外軟體「Tik Tok」及「X」，以上事實有相關詢問筆錄、軟體截圖等證據證實。

裁定書並未說明公安機關是用何種方式「抓到」許姓男子「翻牆」瀏覽外網的社群媒體，使用大陸國產手機是否「存在後台設定」也引起網友們討論。

▲大陸國產手機品牌榮耀旗下手機。（圖／CFP）

據了解，「Tik Tok」為海外版抖音，在大陸境內只能使用抖音，Tik Tok則完全無法打開和註冊，如要使用得藉由翻牆軟體轉換IP才行，至於社群媒體X（前身為Twitter）同樣也需翻牆後才能使用。

裁定書顯示，許姓男子的行為已構成未經批准擅自進行國際聯網，根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條、第十四條之規定，決定給予許姓男子警告並處罰款200元人民幣的行政處罰。