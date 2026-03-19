瑞士滑雪纜車墜落！車廂翻滾奪命　驚悚影片曝光

▲滑雪度假區18日上午發生纜車墜落事故，導致當時車廂內的61歲女性死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士恩格爾貝格滑雪度假區（Engelberg ski resort）18日上午發生纜車墜落事故，其中一節纜車車廂沿著積雪山坡一路向下翻轉滾落，造成當地一名61歲女乘客死亡。已知山區當時刮著強風，風速超過80公里，遠高於正常停駛標準。

Cable car gondola falls and rolls down mountain in Switzerland, killing the 61-year-old woman inside, police say pic.twitter.com/5NLjEh74cg — BNO News Live (@BNODesk) March 18, 2026

BBC、法廣等報導，這起事故發生在當地18日上午11時許，纜車車廂因不明原因突然從鋼纜上脫落。社群媒體流傳的現場影片，脫落的纜車車廂沿著鐵力士山山坡一路往下滾，翻覆數次後才停下。

警方證實，這名女性死者獨自搭乘纜車上山，當時車廂剛離開Trübsee站不久，在攀升至山腰區段時發生事故。目前事故原因正在調查中，根據另一段畫面，可見一群救援人員趕往現場。

鐵力士滑雪區纜車運營負責人諾伯特帕特（Norbert Patt）稱，這類纜車系統會在風速達到每小時40公里就會觸發警報，風速來到每小時60公里就會升至更高階警報，要求停止運行，「尚不清楚大風是否導致了此次事故」。

事發後，纜車服務暫停，約有100名至200名乘客從大約40個纜車車廂安全撤出。