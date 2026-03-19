家有1名未滿12歲童即可申請外傭　衛福部長：讓生育者無後顧之憂

▲衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為協助育兒家庭照顧孩童，行政院拍板放寬外籍幫傭申請門檻，未來只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請。衛福部長石崇良今（19）日表示樂觀其成，該政策是針對少子女化、低生育率，讓生育者可以多一點無後顧之憂，也盼讓生育率再提升一些。

政務委員陳時中昨日表示，過往家中必須要有3個6歲以下小孩，才可以申請外籍幫傭，社會認為過於嚴格，因此政院已決定拍板放寬，未來只要家中有1名未滿12歲兒童就能申請外籍幫傭，但每月須繳納就業安定費新台幣5000元，4月13日開放申請。

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石崇良今日出席立法院社福衛環委員會審查行政院函請審議「國民年金法部分條文修正草案」，會前受訪表示，這個政策主要是針對低出生率，因為傳統社會氛圍女性仍負擔很重的育兒與家庭照顧責任，但是也了解台灣女性優秀，在社會嶄露光芒，往往會因為育兒時間犧牲職場、職涯的發展。「所以在職場跟家庭在兼顧有難度時，多一項這樣的選擇，讓育兒或者生育多一點點無後顧之憂，讓生育率能夠再提升一些，我們其實是樂觀其成。」

此外，民進黨團立委提案訂定「長照安排假」，石崇良表示，隨著高齡社會來臨、少子女化，家庭支持功能負擔較重，失能者出院後的長照銜接是長照支持假的重點，所以如何縮短長照銜接時間是第一要務。過去剛開辦時出院到銜接長照資源進場大概需要50天，去年已經縮短到平均4天，今年目標則是往2天，甚至「無縫接軌」來努力。

石崇良說，現在長照相關申請都可以使用線上作業，但是長照需求評估仍難免需要家屬或者主要照顧者陪同，所以給予適當的假，以得到妥適長照銜接，可以來討論研議。