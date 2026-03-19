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反對伊朗戰爭請辭　美反恐中心主任「驚爆涉洩密」FBI調查中

▲▼反對美國發動伊朗戰爭 美國國家反恐中心主任辭職。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 肯特因反對發動伊朗戰爭辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）正針對前國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）展開調查，懷疑他涉嫌外洩機密資訊。CBS等美媒引述多名知情人士透露，這項調查在肯特本周因反對川普政府對伊朗開戰而請辭前就已啟動。

早被視為「已知洩密者」　情報簡報被排除

FBI刑事部門負責處理此案，調查已進行一段時間。FBI拒絕對此發表評論，肯特本人也尚未回應置評請求。

《福斯新聞》報導，一名政府高層官員先前透露，肯特是「已知的洩密者」，早在辭職前幾個月就被排除在情報簡報之外。目前尚不清楚FBI的調查是否與這些疑慮有關，或涉及其他事項。

公開反對對伊朗開戰　辭去反恐最高官員職務

肯特17日宣布辭去美國反恐最高官員職務，他在公開聲明中表示，「無法憑良心支持這場正在進行的戰爭」，認為伊朗並未構成立即威脅，而這場衝突也偏離政府先前避免在中東陷入長期戰爭的立場。

肯特曾任陸軍「綠扁帽」特種部隊及中情局（CIA）準軍事官員，2025年初被任命領導國家反恐中心，同時也是一名「金星家屬」，代表親屬在服役期間為國犧牲。他的妻子夏儂（Shannon Kent）曾為海軍軍事密碼分析師，肯特稱她「死於一場由以色列製造的戰爭，因此「無法支持將下一代送上戰場」。

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