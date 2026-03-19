攜手蔣萬安對抗少子化　李四川提「校校有公托」政策盼完善托育

▲李四川。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／新北報導

為解決少子化問題、減輕年輕父母負擔，國民黨新北市長參選人李四川今（19日）提出「校校有公托」新政策。他表示，他將全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園。

李四川表示，3/9那一天，是他擔任臺北市副市長的最後一天，他陪同台北市長蔣萬安參觀了新北市的埔墘及莊敬兩所公共托育中心。蔣萬安表示，臺北市今年也要開始開辦公辦民營的托育機構，要達到的校校有公托的目標。「這也是我的心願」。

李四川提到，在少子化的臺灣，大家對所有願意生養孩子的年輕父母親，都應該心懷感激，也應該推動各項托育配套措施，回報他們。歐洲這幾年生育率穩定或回升的國家，無一例外，都是以提供大量平價優質的公托設施為主要的配套政策。他當初也有參與新北市在民國100年設立的第一所公托。經過朱立倫與侯友宜兩位市長的努力，目前新北市的公托總數已經達到130家，收托的幼兒人數占全台公辦民營托嬰中心收托數的近5成。

李四川指出，低薪以及托育問題，絕對是年輕人不生不養的主要原因。從少子化及勞動人力兩方面來說，我們都應該提供足夠的公托機構，父母親都不應該因為為生養子女而被迫離開職場。

李四川說，目前學校的閒置教室並沒有被充分運用，很重要的一個原因是法規限制公托中心只能設在3樓以下。相較於設置在一般公寓大廈的私托，學校是一個完全單純的環境，公托設在任何一個樓層，不僅安全，而且也方便父母親接送。若是顧慮到接送公托的幼兒會影響學校原本的教學或活動作息，那麼為公托設置獨立出入口動線，或在專屬樓層增建一部外掛式電梯就好。

李四川說明，他將從這樣的標準再全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園。政府要減輕年輕人的負擔，父母親不應該在生養子女和職場之間強迫只能二選一，因此他一定接下朱立倫、侯友宜兩位市長的棒子，全力推動公共托育。

