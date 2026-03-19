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開戰1周燒3500億！　五角大廈又要「6.4兆天價預算」打伊朗

▲▼ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

▲ 美國、以色列持續轟炸伊朗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部近日就伊朗戰事請求白宮，向國會申請一筆逾2000億美元（約6.4兆台幣）預算，已超越國會截至去年12月批准援助烏克蘭總額的1880億美元。《華盛頓郵報》援引高層官員說法披露此一驚人數字，目前不清楚白宮最終提出的金額，但部分白宮官員，認為這項請求獲國會通過可能性不大。

3名知情人士透露，這筆經費遠遠超出政府迄今為止大規模空襲行動的開銷，主要用於緊急擴大精密武器生產線。美以聯軍過去3周內打擊數千個目標，導致彈藥庫存急遽消耗，國防部副部長費恩伯格（Steven Feinberg）過去2周內接連拋出多個版本預算方案。

多名官員透露，美伊戰事成本攀升速度驚人，光是開戰第一周就燒掉110億美元。川普政府內部對此意見分歧，白宮預算管理局（OMB）認為五角大廈原先提出的1.5兆美元年度預算規模過大，如今又要追加戰爭經費，恐怕難以說服國會買單。

民主黨議員已表態強烈反對，共和黨雖口頭支持但尚未拿出具體立法策略，以突破參議院60票門檻。華府智庫戰略研究中心（CSIS）專家坎西安（Mark Cancian）直言，「若政府要求增加撥款，將引發一場激烈的政治鬥爭，所有反戰聲浪都會集中火力攻擊這項預算案。」

更棘手的是，因受限於技術工人短缺與原料供應等因素，即便國會點頭，美國軍工產業也無法立即提升產能。五角大廈前代理主計長、目前在美國企業研究院（AEI）負責分析國防預算的麥卡克（Elaine McCusker）指出，「光是把大量資金投入工業基礎未必就能快速取得成果；但若不投入資金，肯定也無法更快達成。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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