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川普籲盟友抗伊朗被打槍！　歐洲領袖集體切割：不是我們的戰爭

▲▼川普。（圖／視覺中國）

▲ 川普籲盟友加入對抗伊朗被拒。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普日前呼籲盟國加入對抗伊朗的軍事行動，並要求派遣艦艇協助重啟被封鎖的荷莫茲海峽，卻遭到歐洲盟友集體拒絕。《路透》報導，德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏等領袖紛紛劃清界線，強調「這不是我們的戰爭」，突顯美歐關係出現重大裂痕。

德法領袖集體拒絕　批美方未磋商就開戰

梅爾茨18日向國會議員表示，他雖認同不應讓伊朗威脅鄰國，但對美以聯合開轟伊朗的理由存疑，「直到今天仍沒有一個令人信服的計畫可說明這項軍事行動如何成功。華府並未與我們磋商，也未表示需要歐洲協助。」

對於自詡為跨大西洋主義的梅爾茨來說，他的措辭異常直白，稱若美方事先與歐洲磋商，德國會建議不要採取這種行動方式，「因此我們已經表態，只要戰爭還在持續，我們就不會參與確保荷莫茲海峽的航行自由，例如透過軍事手段。」

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）立場同樣強硬，16日明確指出，「這不是我們的戰爭，我們並未挑起它。」法國總統馬克宏也稱，「我們並非衝突當事國。」歐洲領袖集體抵制，反映出他們不願捲入一場目標不明、結果難料，且在國內民意不受歡迎的戰爭。

▲▼ 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲ 梅爾茨質疑美方開戰動機。（圖／路透）

川普怒批盟友愚蠢　點名英相「非邱吉爾」

川普對盟友冷淡回應表達不滿，批評北約盟國犯下「非常愚蠢的錯誤」，更點名英國首相施凱爾開砲，諷刺他「絕非邱吉爾」。但民調顯示英國49%民眾反對攻擊伊朗，僅28%支持。

就連原本傾向支持美國的英國保守派與改革黨也改變態度，保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）直言，「白宮的口水戰很幼稚」；改革黨議員詹里克（Robert Jenrick）則稱，「不願看到首相被外國領袖辱罵」。

西班牙硬起來嗆聲　拒當任何人附庸

西班牙總理桑切斯譴責攻擊伊朗是魯莽且違法的行為，更無視川普稱若不開放聯合基地供戰爭使用，將切斷貿易往來的威脅。副總理蒙特羅（Maria Jose Montero）強調，「我們絕不會成為任何人的附庸，不會容忍威脅，將捍衛自身價值。」

民調顯示，西班牙68%民眾反對這場戰爭，德國也有58%民眾持反對立場，就連極右翼的德國另類選擇黨也批評川普「以和平總統開局，但最後會以戰爭總統收場」。

歐洲質疑美方動機　尋求不含美國聯盟方案

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）戴著法國奢侈品牌Henry Jullien定價高達659歐元的墨鏡出席達沃斯經濟論壇。（圖／路透）

▲ 馬克宏尋求建立不含美國的聯盟。（圖／路透）

一名歐洲官員指出，美國戰爭目標並不明確，且可能與以色列目標有所出入，尤其是在政權更迭方面。且川普為壓低油價而放寬對俄羅斯的石油制裁，也令梅爾茨等領袖感到不滿，認為美方單方面行動未顧及盟友立場。

儘管拒絕軍事參與，歐洲仍以自身方式回應危機。英國正與盟友研擬重啟荷莫茲海峽的計畫；法國則持續尋求建立不包含美國的聯盟，待情勢穩定後由各國軍艦護送油輪與商船通過。馬克宏過去一周來持續與歐洲、亞洲及波斯灣阿拉伯國家磋商，強調這項工作需與伊朗進行對話並緩和局勢。

歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）本周受訪時表示，歐盟現在更加冷靜，因為已經習慣川普不可預測的領導風格，「我們隨時預期會有意料之外的事發生，保持頭腦清醒、維持專注。」

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