讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

高盛營造公司李姓父子涉嫌從2013年起，借牌圍標新北市石碇區的路燈維護及新設工程案，已遭停職的區公所工務課長黃志仁與部屬疑似知情卻放行，涉嫌公務員違反《貪污治罪條例》圖利罪，台北地檢署18日指揮調查局兵分8路搜索約談10人，其中黃志仁50萬交保，李姓父子分別30萬、25萬交保。

▲新北市石碇區公所前工務課課長黃志仁50萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

涉嫌圍標的高盛公司李姓負責人，先前就曾被起訴涉嫌為了取得石碇區災害緊急搶修復建作業工程標案，用加熱菸行賄前石碇區長李浩榕，李男向法院坦承全部犯行，已經被依行賄等罪判執行徒刑2年2月、另1年2月得易科罰金，李浩榕與黃姓工務課長涉嫌收賄部分，仍在一審審理中。

檢調根據先前扣得的李男手機與帳冊，發現高盛公司除了災害搶修工程外，也長期透過借牌圍標的方式，取得石碇區的路燈維護及新設工程案，其中先前因涉嫌收賄遭起訴停職的黃姓工務課長，疑似從2018年起發現高盛違規投標，卻涉嫌為了讓標案順利進行，指示承辦人員完成開標作業。

北檢檢察官陳玟瑾18日指揮調查局新北市調處搜索相關涉案公司與負責人住處，以涉嫌圖利罪嫌疑人身分，約談黃姓工務課長與張姓、許姓承辦公務員，李姓負責人父子等業者則被因涉嫌違反《政府採購法》被約談，同時追查業者與公務員之間是否有可疑金流對價關係。

▲李植慶。（圖／記者劉昌松攝）

檢方訊後，諭知黃姓工務課長50萬交保，張姓、許姓承辦公務員各50萬交保；李植慶30萬交保、高盛李姓負責人25萬交保；王、洪、李三人10萬交保，其餘則被請回。