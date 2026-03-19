反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

記者詹詠淇／台北報導

南韓電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議持續延燒，我外交部昨（18日）祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」，並正式對韓方下達期限，要求須在3月31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。外交部長林佳龍今（19日）表示，南韓外交部已對外表達會重視該問題，並展開諮商，「我相信會有一些效果」。至於外界關切的民間往來，事實上民間都是支持「台灣就是台灣」，「所以我想希望對方政府也能夠從善如流」。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

對於韓國政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」稱呼我國一事，外交部18日表示，我國駐韓國代表處已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴；另外，經跨部會協調，就可能因應措施完成研議。我方自本（2026）年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部指出，，我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。媒體關切，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」名稱調整為「南韓」有效嗎？林佳龍表示，南韓外交部已對外表達，會重視這個問題，也會展開諮商，「我們也在等待他們的回覆，我們會持續交涉中」。

媒體追問，若沒有效，下一步為何？林佳龍說，「我們也給對方時間」，其實台韓關係是良好的，且不管在產業上或觀光各方面、文化交流等，希望南韓政府能正視台灣的民意，和我政府的交涉，秉持對等尊嚴促進台韓友好關係發展。

林佳龍說明，關於現在的外僑居留證上的更改，是經過跨部會討論。至於3月31日以前，希望對方有具體回應，涉及我國「台灣電子入國登錄表」上面的一些規定，我方也都做好準備，也已經把這個方案告訴南韓政府。

談及反制是否有效，林佳龍說，「我相信會有一些效果」，至於大家很關心民間的往來，大家也可以去看看，事實上民間都是支持「台灣就是台灣」，南韓民意也是這樣呈現，「所以我想希望對方政府也能夠從善如流」。

針對是否考慮更改駐韓國代表處名稱，林佳龍表示，涉及雙邊簽訂的協議，現在就是針對對方在所謂的入境電子化後，「因為統一啦，他們在去年2月就只能夠用他們現在這種方法表達」，原先要在2月1日完成取消紙本，「他們也表達一定的善意，他們還是先維持，所以我們這個交涉是有引起對方的注意」，也希望能有對雙方都能接受的結果。

媒體再問，旅遊業者擔心反噬，擔心南韓不來台灣旅遊？林佳龍則說，「這都不用擔心啦」，台韓人民友好。