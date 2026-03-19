增兵中東！路透：川普考慮加派數千美軍　不排除「登陸伊朗本土」

▲ 川普正考慮對伊朗軍事行動更多選項。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊戰事邁入第3周之際，美國總統川普政府傳出正考慮向中東增派數千名美軍，進一步加強軍事行動。《路透》17日引述1名美國官員及3名知情人士報導，五角大廈已針對伊朗戰事可能進入新階段展開準備，且不排除部署地面部隊至伊朗本土的選項。

增兵可在川普評估是否擴大軍事行動時提供更多選項，消息人士稱，這些選項包括為確保油輪能安全通過荷莫茲海峽，這項任務主要將動用海空兵力執行。但也有4名消息人士指出，若要徹底掌控海峽安全，可能必須將美軍部署至伊朗沿岸地帶。

此外，3名知情人士及3名美國官員透露，白宮也在評估派遣地面部隊前往哈爾克島（Kharg Island）的可行性，該島承載伊朗90%的石油出口業務。但其中1名官員坦言此舉風險極高，因為伊朗有能力以飛彈和無人機反擊。

白宮匿名官員表示，「目前尚未決定派遣地面部隊，但川普總統明智地保留所有選項」，並強調總統聚焦於達成「史詩怒火行動」的所有目標，包括摧毀伊朗彈道飛彈能力、殲滅其海軍、確保其恐怖主義代理人無法破壞區域穩定，以及保證伊朗永遠無法擁有核武。

自2月28日開戰以來，美軍已對伊朗實施超過7800次打擊，摧毀或破壞逾120艘伊朗軍艦，卻也造成13名美軍陣亡、約200人受傷。任何動用地面部隊的決定都可能令川普面臨重大政治風險，因他過去曾承諾不讓美國捲入新的中東戰爭，美國民眾對伊朗戰爭支持度也不高。