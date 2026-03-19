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全台12座水庫蓄水量不到40％　九蛙疊像、希臘神殿都露出

記者黃翊婷／綜合報導

2026年初進入枯水期，全台多座水庫蓄水量偏低，截至今日（19日）上午9時統計，全台水庫已有12座蓄水量不到40％。不過，經濟部水利署公告顯示，目前僅新竹地區減壓供水。水利署先前也曾表明，全台供水仍屬穩定，民生與產業用水不受影響，請外界不必過度恐慌。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

▲12座水庫蓄水量一覽表。（AI協作圖／記者黃翊婷製作，經編輯審核）

根據「用數據看台灣」網站的台灣水庫即時水情資料顯示，截至19日上午9時，全台水庫已有12座蓄水量不到40％，分別為寶山水庫22％、寶山第二水庫27.7％、明德水庫39.8％、鯉魚潭水庫34％、石岡壩22.1％、霧社水庫39.9％、湖山水庫39.8％、仁義潭水庫33.4％、蘭潭水庫36.3％、白河水庫18.1％、曾文水庫29.6％、阿公店37.7％。

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而北部的新山水庫蓄水量仍有96.6％、翡翠水庫91.7％、石門水庫61.7％。由於2026年初進入枯水期，全台多座水庫蓄水量偏低，日月潭水庫日前因水位下降露出九蛙疊像、永和山水庫水量腰斬露出宛如希臘神殿的列柱，引發外界關注。

▲冬旱不雨致日月潭蓄水量持續下滑，九蛙疊像有七蛙浮出水面。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲圖為過去九蛙疊像露出水面的畫面。（資料照／日月潭國家風景區管理處提供）

不過，根據水利署網站公告顯示，目前全台僅新竹地區亮黃燈，減壓供水。水利署上個月底召開供水情勢檢討會議，考量未來3、4月降雨偏少機率高，加上農業春耕用水需求增加，決定調整新竹地區水情燈號，此舉是為提醒各界加強節水，並非限水措施，新竹地區民生與產業供水維持正常。

另外，水利署也已經同步成立北區水資源分署防旱應變小組，強化新竹地區水源調配與風險控管，由於春雨變化仍具有不確定性，希望民眾能落實日常節水，一起度過梅雨季前的供水考驗。

▼水庫即時水情統計。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網頁）

（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網頁）

（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網頁）

（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網頁）

（圖／翻攝自台灣水庫即時水情網頁）

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