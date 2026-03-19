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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇真的去年就離婚　最新財產申報曝光

▲▼民進黨立委王定宇遭週刊踢爆婚外情，王定宇召開記者會對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

綠委王定宇日前遭爆與「地表最強小三」名媛劉怡萱過從甚密，還進出對方香閨過夜，王定宇則出面駁斥婚外情傳言，並透露自己在去年2月已離婚。根據今（19日）公布去年11月前要登記的最新一期財產申報，王定宇配偶欄位確實已經空白，證實離婚說法；另外，日前被爆料月花20萬元包養寫真網美的國民黨議員梁為超，根據上一期財產申報，他的配偶欄也是空白，同樣已離婚。

▼寫真網紅許玲玲傳出被議員梁為超包養。（圖／翻攝自IG／sindy_po）

▲▼寫真網紅許玲玲。（圖／翻攝自IG／sindy_po）

近期政壇花邊新聞多，藍綠民代都被爆出緋聞，兩位被質疑婚外情的男主角，也不約而同說明早已離婚，屬於個人感情生活。

而根據財產申報，王定宇名下2筆位於台南市仁德區的土地，一輛要價179萬8000元的SUBARU、一輛330萬元購入的TOYOTA，存款181萬1498元、1筆保險，並無負債。

梁為超則是名下有位於桃園中壢的8筆土地、17筆建物，存款421萬1477元、股票總值725萬元、債券幣151萬元、3筆保險，債務942萬5375元用於投資，事業投資515萬元，包含東帝位有限公司、展鐵板燒股份有限公司跟浩宇環控科技有限公司。

▲▼國民黨議員梁為超秀出身分證空白配偶欄，回擊週刊爆料包養網紅一事。（圖／梁為超提供）

▲國民黨議員梁為超。（圖／梁為超提供）

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