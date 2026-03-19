高雄無照男毒駕自撞！「滿臉血」走到對面買飲料　女店員嚇傻

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區武廟路與國治路口19日凌晨1時13分許傳出一起自撞車禍，監視器畫面拍下，一輛白色休旅車經過路口時，突然莫名加速，隨後車頭一偏、猛力撞上一旁騎樓柱子，車頭當場爛毀；警方到場時，駕駛李男竟還滿臉血跑到對面買飲料，經初步檢視幸僅擦挫傷，無生命危險，雖無酒精反應，但經實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，當場依毒品、公共危險罪疑請雄撿偵辦。

▲高雄無照男毒駕自撞，滿臉血走進店家買飲料。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

監視器畫面拍下，當時該亮白色休旅車行經路口時，一度在斑馬線前減速，前方還有一名行人悠哉走過，但隨後駕駛李男卻突然踩下油門，休旅車加速向前衝，且車頭往右方偏移，猛力撞上路旁騎樓柱子，因撞擊力道強大，車頭當場爛毀變形、零件碎片噴飛。

未料在撞擊後，李男滿臉血走下車，竟到對面飲料店點餐買飲料；女店員回憶，當時聽聞撞擊巨響後嚇了一跳，見李男搖搖晃晃走過來，起初以為對方受傷需要協助，未料李男開口實竟是要求點餐。

事後苓雅分局警方接獲通報後立即趕赴現場，初步檢視，駕駛李男全身多處擦挫傷，但意識清楚，沒有生命危險，經送醫治療後沒有大礙。警方調查，李男未持有合格駕照，為無照駕駛，雖然沒有酒精反應，但經實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，移請高雄地方檢察署偵辦。

警方指出，針對李男交通違規，共計舉發毒駕、無照駕駛，合計最高罰鍰為18萬元，當場移置保管車輛，吊扣汽車牌照二年並吊扣駕照一年至二年。