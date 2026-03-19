　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄無照男毒駕自撞！「滿臉血」走到對面買飲料　女店員嚇傻

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市苓雅區武廟路與國治路口19日凌晨1時13分許傳出一起自撞車禍，監視器畫面拍下，一輛白色休旅車經過路口時，突然莫名加速，隨後車頭一偏、猛力撞上一旁騎樓柱子，車頭當場爛毀；警方到場時，駕駛李男竟還滿臉血跑到對面買飲料，經初步檢視幸僅擦挫傷，無生命危險，雖無酒精反應，但經實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，當場依毒品、公共危險罪疑請雄撿偵辦。

▲▼高雄無照男毒駕自撞，滿臉血走近店家買飲料。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄無照男毒駕自撞，滿臉血走進店家買飲料。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

監視器畫面拍下，當時該亮白色休旅車行經路口時，一度在斑馬線前減速，前方還有一名行人悠哉走過，但隨後駕駛李男卻突然踩下油門，休旅車加速向前衝，且車頭往右方偏移，猛力撞上路旁騎樓柱子，因撞擊力道強大，車頭當場爛毀變形、零件碎片噴飛。

未料在撞擊後，李男滿臉血走下車，竟到對面飲料店點餐買飲料；女店員回憶，當時聽聞撞擊巨響後嚇了一跳，見李男搖搖晃晃走過來，起初以為對方受傷需要協助，未料李男開口實竟是要求點餐。

事後苓雅分局警方接獲通報後立即趕赴現場，初步檢視，駕駛李男全身多處擦挫傷，但意識清楚，沒有生命危險，經送醫治療後沒有大礙。警方調查，李男未持有合格駕照，為無照駕駛，雖然沒有酒精反應，但經實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪，移請高雄地方檢察署偵辦。

警方指出，針對李男交通違規，共計舉發毒駕、無照駕駛，合計最高罰鍰為18萬元，當場移置保管車輛，吊扣汽車牌照二年並吊扣駕照一年至二年。

▲▼高雄無照男毒駕自撞，滿臉血走近店家買飲料。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「國民黨太樂觀！」　柯文哲曝「3縣市」恐翻盤
快訊／台股大跌！3萬4失守　台積電下跌35元
快訊／台股當心！日股、韓股開盤狂殺
「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬
美光財報「超預期」股價卻重挫　原因曝光
大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分
外籍男英勇救援落海婦人！　身分竟是MLB球探

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

高雄無照男毒駕自撞！「滿臉血」走到對面買飲料　女店員嚇傻

嘉義市今晨民宅大火！　窄巷連棟「延燒13戶」火光沖天

妻外遇求離婚「他為我當車手」　夫獄中被綠心碎反擊

女會計被騙「開老闆保險箱」偷1500萬面交　警逮7人只追回5萬

台東婦人疑酒後落海！外籍男英勇救援　竟是美國職棒大聯盟球探

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

鄰居嫌吵門鎖灌膠　2女投書公司「沒道德素養」反賠錢

「花美男」12年前瘋名牌買到沒錢　隨機劫殺女運將

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

高雄無照男毒駕自撞！「滿臉血」走到對面買飲料　女店員嚇傻

嘉義市今晨民宅大火！　窄巷連棟「延燒13戶」火光沖天

妻外遇求離婚「他為我當車手」　夫獄中被綠心碎反擊

女會計被騙「開老闆保險箱」偷1500萬面交　警逮7人只追回5萬

台東婦人疑酒後落海！外籍男英勇救援　竟是美國職棒大聯盟球探

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

鄰居嫌吵門鎖灌膠　2女投書公司「沒道德素養」反賠錢

「花美男」12年前瘋名牌買到沒錢　隨機劫殺女運將

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

大陸首例AI演員官宣出道！　完美五官遭疑「融臉4明星」網怒抵制

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

攜手蔣萬安對抗少子化　李四川提「校校有公托」政策盼完善托育

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

勇士「咖哩大神」回歸在即！　柯瑞有望3月底上陣

【看個球一直問】卓榮泰開嗆：柯文哲是看不習慣合法單據？

社會熱門新聞

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

台中情侶陳屍套房浴室　女方家暴過往起底

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

台61線深夜事故！重機女騎士無生命徵象

「花美男」12年前瘋名牌買到沒錢　隨機劫殺女運將

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

台東婦人疑酒後落海！外籍球探英勇救援

即／台南陸橋機車騎士捲入砂石車底　命喪輪下

更多熱門

相關新聞

海巡中校酒駕撞小黃！重懲記2大過列汰除名單

海巡中校酒駕撞小黃！重懲記2大過列汰除名單

高雄市前鎮區永豐路日前發生一起車禍，一輛機車猛撞計程車後騎士受傷送醫，結果這名騎士進行酒測發現超標，騎士事後被查出是海巡署軍官，單位開會後將他記兩大過並列入汰除名單。

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

台61線深夜事故！重機女騎士無生命徵象

台61線深夜事故！重機女騎士無生命徵象

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

即／高雄再傳死亡車禍　曳引車輾斃男騎士　

即／高雄再傳死亡車禍　曳引車輾斃男騎士　

關鍵字：

高雄毒駕車禍自撞影音

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面