　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

▲枋寮警方為少年解圍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方為少年解圍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉1名15歲少年，日前晚間因外出取餐未帶鑰匙與手機，返家時遭強風吹門反鎖，受困門外近1小時。當時氣溫偏低，少年在寒風中無法聯繫家人，情況危急。枋寮警方獲報後迅速到場，聯繫鎖匠協助開鎖，順利讓少年返家，並通知遠在國外的家屬報平安，化解一場虛驚。

▲枋寮警方為少年解圍。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所日前接獲民眾報案，指出一名少年深夜獨自站在住家門外，神情焦急、不斷徘徊，疑似遭反鎖無法入內，情況令人擔憂。

所長藍清輝與警員夏群凱獲報後立即趕赴現場處理。經了解，該名15歲少年因家人出國，暫時獨自在家生活，當晚外出取外送餐點時一時疏忽，未攜帶鑰匙與手機，返家時大門卻因強風吹襲自動關閉反鎖，導致無法進入屋內，也無法對外求助，只能在門外苦候。

由於當時夜間氣溫偏低，少年又無親友可即時協助，員警考量其安全，當機立斷聯繫鎖匠到場支援。經專業開鎖後，順利協助少年返家休息，並進一步協助聯繫遠在國外的家屬報平安。家屬得知事情經過後，對警方迅速且貼心的協助表達由衷感謝。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警秉持為民服務精神，主動積極協助民眾，展現警察守護民眾安全的責任與溫度，值得肯定。同時也提醒民眾，外出前務必確認鑰匙與手機等重要物品是否攜帶，以避免類似情形再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「國民黨太樂觀！」　柯文哲曝「3縣市」恐翻盤
快訊／台股大跌！3萬4失守　台積電下跌35元
快訊／台股當心！日股、韓股開盤狂殺
「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬
美光財報「超預期」股價卻重挫　原因曝光
大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分
外籍男英勇救援落海婦人！　身分竟是MLB球探

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

大陸首例AI演員官宣出道！　完美五官遭疑「融臉4明星」網怒抵制

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

攜手蔣萬安對抗少子化　李四川提「校校有公托」政策盼完善托育

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

勇士「咖哩大神」回歸在即！　柯瑞有望3月底上陣

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

地方熱門新聞

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想力推溪北翻轉打造花卉新地標

一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2,500萬

桃園住宅囤積自治條例發布　保障消防安全

2026「從桃園看世界」講座　海地大使談建國史

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

南投縣全國首創送藥到府服務系統獲智慧城市創新應用獎

「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

國立金門高中繁星放榜成績公布

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優

看診還能順便洗車！　身心病友服務民眾展現職能訓練成果

土雞城變賭場！新化警深夜攻堅32人一網成擒

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

搶命分秒必爭！南消二大強化IV訓練攜手新樓醫院提升救護戰力

更多熱門

相關新聞

按摩師猥褻女客　判1年半+賠償15萬

按摩師猥褻女客　判1年半+賠償15萬

屏東一名按摩師涉對女顧客強制猥褻，刑事判決確定後，受害人提起附帶民事求償。法院審酌被告侵害性自主情節及雙方經濟狀況，認定確有侵權行為，判決應賠償15萬元慰撫金，並自起訴翌日起按年息5%計算利息。可上訴。

環台賽屏東六堆站登場　串聯客庄拚國際能見度

環台賽屏東六堆站登場　串聯客庄拚國際能見度

小琉球6歲童「上車誤催油門」釀擦撞！　3人輕傷送醫

小琉球6歲童「上車誤催油門」釀擦撞！　3人輕傷送醫

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

台灣祭前夕淨化治安　恆春警民宿查獲2通緝犯

台灣祭前夕淨化治安　恆春警民宿查獲2通緝犯

關鍵字：

屏東少年困門警方救援開鎖服務寒夜安全

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面