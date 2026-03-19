屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

▲枋寮警方為少年解圍。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉1名15歲少年，日前晚間因外出取餐未帶鑰匙與手機，返家時遭強風吹門反鎖，受困門外近1小時。當時氣溫偏低，少年在寒風中無法聯繫家人，情況危急。枋寮警方獲報後迅速到場，聯繫鎖匠協助開鎖，順利讓少年返家，並通知遠在國外的家屬報平安，化解一場虛驚。

枋寮警分局東海派出所日前接獲民眾報案，指出一名少年深夜獨自站在住家門外，神情焦急、不斷徘徊，疑似遭反鎖無法入內，情況令人擔憂。

所長藍清輝與警員夏群凱獲報後立即趕赴現場處理。經了解，該名15歲少年因家人出國，暫時獨自在家生活，當晚外出取外送餐點時一時疏忽，未攜帶鑰匙與手機，返家時大門卻因強風吹襲自動關閉反鎖，導致無法進入屋內，也無法對外求助，只能在門外苦候。

由於當時夜間氣溫偏低，少年又無親友可即時協助，員警考量其安全，當機立斷聯繫鎖匠到場支援。經專業開鎖後，順利協助少年返家休息，並進一步協助聯繫遠在國外的家屬報平安。家屬得知事情經過後，對警方迅速且貼心的協助表達由衷感謝。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警秉持為民服務精神，主動積極協助民眾，展現警察守護民眾安全的責任與溫度，值得肯定。同時也提醒民眾，外出前務必確認鑰匙與手機等重要物品是否攜帶，以避免類似情形再次發生。