台東婦人疑酒後落海！外籍男英勇救援　竟是美國職棒大聯盟球探

記者楊晨東／台東報導

台東市海濱公園日前發生一起落海事件，一名年約50歲婦人疑似酒後情緒不穩，突自沙灘跳入海中，所幸在場民眾即時發現並迅速救援，成功將人拉上岸，未釀成憾事。

▲台東婦人疑酒後落海，外籍球探與民眾合力救援。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

據了解，事發當時一名外籍男子於現場散步，目擊婦人落海後，第一時間不顧自身安危衝入海中施救，並與隨後趕到的三名學生合力將婦人帶回岸邊。警消人員獲報後迅速抵達現場，隨即進行安撫與安全確認，婦人除情緒激動外，身體並無明顯外傷，後續已通知家屬帶回照護。

值得一提的是，參與救援的外籍男子身分為美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊派駐台灣之球探堪薩斯皇家隊雷森，長期居住於桃園。此次前往台東，主要為觀察高中棒球聯賽及追蹤潛力選手表現，未料於海濱散步時突遇緊急狀況，隨即投入救援行動。

救援過程中，雷森因海中礁石割傷右膝及腳趾，現場由消防人員進行初步處置，並建議後續就醫及施打破傷風疫苗。不過他表示傷勢輕微，「當下沒有多想，先把人救上來最重要」，展現臨危不亂的應變能力與人道精神。

目擊民眾對其見義勇為行徑紛紛表示肯定，認為其在危急時刻挺身而出，堪稱典範。警方也呼籲，民眾若發現他人有異常行為或可能危及生命安全情形，應即時通報相關單位，共同守護公共安全。

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