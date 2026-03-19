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社會 社會焦點 保障人權

女會計被騙「開老闆保險箱」偷1500萬面交　警逮7人只追回5萬

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮獅山公園7日發生巨額現金搶案！1名中年婦人誤陷虛擬貨幣投資詐騙陷阱，去年底陸續面交1千餘萬現金，詐團食髓知味再度誘騙，婦人竊取親友1500萬現金面交時，竟遭對方直接搶走逃逸；警方陸續逮捕剛出獄3天的江姓主嫌等7人，可惜詐團分工明細，現金早遭層層轉移，目前只追回5萬元，全案正持續追緝中。

▲苗栗1名女會計誤陷投資詐騙案，攜1,500萬現金面被被搶，警方攻堅陸續逮7名嫌犯，可惜僅追回5萬元現金 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗1名女會計誤陷投資詐騙案，攜1,500萬現金面被被搶，警方攻堅陸續逮7名嫌犯，可惜僅追回5萬元現金 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

據指出，被害邱姓婦人（47歲）為某家營造業會計，跟老闆私交甚好，能自由操控公司資金，甚至掌握老闆保險箱密碼，去年8月間透過LINE聊天被詐騙集團搭訕，誤信虛擬貨幣投資話術，除了自己血汗錢被騙，她還向上下游廠商和親友調頭寸，截至年底先後5次面交1,080萬現金，但她仍沉浸在「高報酬」的詐騙迷團之中不自知。

▲苗栗1名女會計誤陷投資詐騙案，攜1,500萬現金面被被搶，警方攻堅陸續逮7名嫌犯，可惜僅追回5萬元現金 。（圖／記者楊永盛翻攝）

農曆過年前、2月初，她見自己的雲端帳戶已獲利頗豐，開口想要贖回時，詐團又誆騙她：「出金的金額太大，需要相對應的保證金，要求她再拿出1500萬現金繼續購買虛擬貨幣。」邱婦越陷越深，將歪腦筋動到老闆保險箱頭上，趁老闆出國機會，偷走裡面的1500萬現金。

警方調查，3月7日下午邱婦依約前往竹南鎮獅山公園、大厝里活動中心前，帶著1500萬元現鈔前往面交購買虛擬貨幣，準備投入詐騙集團提供的虛擬貨幣錢包，不料江姓車手（32歲）取款時，未將虛擬貨幣匯入被害人的錢包，反而趁隙直接連同裝錢的背包一起搶走。

▲苗栗1名女會計誤陷投資詐騙案，攜1,500萬現金面被被搶，警方攻堅陸續逮7名嫌犯，可惜僅追回5萬元現金 。（圖／記者楊永盛翻攝）

邱婦此時才震驚發現被騙，一邊駕車追隨，一邊打110報案，竹南警分局獲報後，立即與苗栗縣警察局刑事警察大隊、頭份分局等單位共組專案小組，以車追人鎖定江嫌犯案車輛一路往南，通報雲林縣警察局斗六分局及臺南市政府警察局第五分局協助，沿途攔截圍捕追緝犯嫌，順利在5小時內，分別在雲林縣斗六市及臺南市北區，拘提32歲負責行搶的江姓主嫌及接應的于姓共犯（30歲）到案。

▲苗栗1名女會計誤陷投資詐騙案，攜1,500萬現金面被被搶，警方攻堅陸續逮7名嫌犯，可惜僅追回5萬元現金 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方後來溯源查緝上游共犯，並強勢搜索疑似詐騙集團在台北市水房處所，最後共計緝獲犯嫌7人到案，全案依加重搶奪罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。其中，江姓主嫌3月5日才因詐騙案獲交保，包括江嫌等4人被羈押禁見，1名少年收容，1人交保、1人請回。

不過，警方雖然追回邱婦被搶走的1500萬現金旅行袋，但詐團分工極為細膩，一得手即層層轉移和分贓，鉅款早已不翼而飛，最終第3層的車手也出境不知去向，截至目前為止，警方只追回5萬元贓款，目前持續追查被搶現金下落中。

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