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社會 社會焦點 保障人權

妻外遇求離婚「他為我當車手」　夫獄中被綠心碎反擊

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與小美（化名）是夫妻關係，沒想到他在監獄服刑期間，小美竟與另一名男子展開交往，還寫信要求他成全兩人，「為了想改變我的生活去當車手」、「我這輩子都不可能忘記這個男人」，憤而決定對小美提告求償10萬元。高雄地院簡易庭法官日前審理之後，判小美應賠償阿強1萬元較為適當。

監獄、囚犯。（圖／達志／示意圖）

▲阿強目前仍在獄中服刑，妻子小美卻為了「男友」想與他離婚。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，小美明知自己已婚，仍在2025年4月間與一名真實身分不詳的男子交往，還兩度寫信給他，要求離婚，他覺得小美的行為已經侵害到自己的配偶關係身分法益，因而決定提告求償10萬元。

而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

高雄地院簡易庭法官表示，經檢視小美寫給阿強的信件，小美不僅在信中稱呼該男子為「男友」，還說對方對她很好，為了改變她的生活不惜去當車手，結果被逮捕收押，她立刻去借錢將人交保出來，沒想到過沒多久又被抓，如今男友也在獄中，但她還是決定要為男友討回公道，「我這輩子都不可能忘記這個男人」。

法官認為，小美在信件中承認與他人交往，數次表明想與阿強離婚、希望阿強成全兩人，她的行為確實已經侵害到阿強的配偶權，考量到夫妻倆結婚時均在監執行，婚後至今阿強都在獄中服刑，雙方的婚姻關係一直處於高度受限的狀態，最終僅判小美應賠償阿強1萬元較為適當，全案仍可上訴。

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