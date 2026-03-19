「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

▲雖然漢來日月行館2025年平均房價22,642元，但根據訂房官網，平日一泊一食專案，每晚最低只要16,500元起，非假日入住可說是相當實惠。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日交通部觀光署公布2025年觀光旅館營收，不只東台灣市場出現洗牌，中台灣觀光旅館也有2匹黑馬竄出。漢來日月行館去年營收出爐，以6.5億元一舉超越涵碧樓拿下第二名，今年目標喊出住房率7成，朝向排名第一、年營收9.7億元的雲品急起直追；台中長榮桂冠營收向來和台中金典酒店在伯仲間爭霸台中一、二名，不過去年排行老三的台中裕元酒店卻突然竄升，以總營收6.3億元直接封頂。

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在力麗溫德姆與漢來日月行館接力開幕後，日月潭頂級旅館市場已形成四分天下的態勢，各家飯店自去年正式開戰以來，已逐步在定位、價格與客群上做出區隔，強化自己的優勢吸客。

頂著全台最貴飯店頭銜的漢來日月行館，2024年11月亮相後，於試營運期間打出入住漢來日月行館，即贈送台北漢來或高雄漢來平日住宿券，獲得熱烈迴響。經過去年完整一年營運，也順利交出漂亮成績單，住房率56%，扣除餐飲後平均房價達22,642元，全年營收也出爐，以6.5億元、約5,200萬元差距超越涵碧樓，拿下南投觀光旅館第二名；第一名則由雲品蟬聯，去年營收9.7億元，住房率70%，與前年數據持平，平均房價11,676元，下跌647元。

涵碧樓則被擠下名列第三，住房率78%，平均房價16,039元，年營收6億元；力麗溫德姆則排行第四，平均房價7,831元，年營收4.1億元，不過相較前年卻是成長了6成。

▲目前漢來飯店在北中南皆有營運據點，可透過集團品牌整制定跨區行銷策略。圖為漢來飯店事業群總經理陳依文（前排右2）率北中南飯店高階主管。

漢來飯店事業群總經理陳依文表示，日月行館全館共有 93間湖景客房與套房，去年下半年起，營運漸入佳境，住房率達67%，除了一般旅客，也有企業客戶前來舉行會議或辦品牌活動，從客人反應和回流度觀察，去年已做出口碑，今年將住房率目標訂在7成，應不成問題；此外，也希望持續增加客人在住宿體驗的附加價值，例如瑜珈、手作課程，讓客人感受到「價值勝於價格」。

▲涵碧樓標準房型就有25坪，另外還有超大陽台，每晚也便宜5,000元以上，以坪數及價格優勢對抗隔壁新開幕的漢來日月行館。

針對漢來日月行館來勢洶洶，涵碧樓董事長賴正鎰也表示，不管是雲品、漢來日月行館的客層跟涵碧樓的重疊性都不高。事實上，涵碧樓在住房率、平均房價，去年與前年幾乎是持平，營收減少約2,850萬元，不到總營收的5%，可見日月行館的影響有限。

另外他也強調，相較其他飯店基本房型只有10餘坪，涵碧樓標準房型不含陽台室內就有25坪，為一大優勢，同時每年也編列8,000萬元預算持續針對館內設施維護，最近入住的客人已經可以感受到全新的住宿體驗。

不只南投，山下的台中觀光旅館也出現了大黑馬。台中金典酒店一直都和台中長榮桂冠保持微幅差距，每年輪替奪冠，前年金典酒店以200萬元之差險勝台中長榮桂冠拿下龍頭；去年金典酒店僅小跌57萬元，但台中長榮桂冠卻增加218萬元，消長間反超金典酒店。孰料，過去名列第三的裕元酒店，去年營收大增逾3,800萬元，以6.3億元，硬是把前幾年爭霸冠亞的台中長榮桂冠和金典酒店給擠下。

▲裕元花園酒店一共有6間餐廳，去年頻繁推出大量優惠活動，帶動總營收增長超過6%。

對於交出亮眼成績，台中裕元酒店行銷傳播部經理杜岳修解釋，他們每月推出大量優惠活動，遠多於一般飯店「2個月1檔」的頻率。特別是餐飲部分，裕元擁有6種不同餐廳，每家每月都有新活動，選擇多到不勝枚舉，因此業績持續向上。去年3月初，溫莎咖啡廳BUFFET全新菜色升級，即獲顧客青睞，帶動整體餐飲業績成長2至3成。

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