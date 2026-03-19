川普就是換不掉！　Fed主席鮑爾：刑事調查完全結束前無意卸任

▲美國總統川普與聯準會主席鮑爾。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）18日表示，在司法部對其展開的刑事調查結束前，無意離開聯準會理事會，並強調將持續留任。此舉恐使美國總統川普短期內安插傾向降息立場人選的計畫受阻。

鮑爾：調查完全結束前無意離任

路透報導，鮑爾同時指出，即使主席任期屆滿，他也可能繼續留在聯準會，直到繼任人選沃許（Kevin Warsh）獲得參議院確認為止。然而，目前該任命案已陷入僵局，一名共和黨參議員揚言，在聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）對鮑爾的調查結束前，將持續阻擋提名案。

鮑爾在記者會中表示，「在調查完全結束並具備透明與最終結果之前，我沒有離開理事會的打算」，態度明確且強硬。他也未排除調查結束後仍繼續任職的可能，並稱將依照「對機構與民眾最有利」的原則作出決定。

白宮面臨兩難

此一發展也使白宮面臨兩難。一方面，川普希望推動聯準會採取更寬鬆的利率政策，但另一方面，負責調查的皮羅為川普任命的華盛頓特區聯邦檢察官，並表態將持續推進調查，形成內部政策與政治上的張力。

鮑爾目前的主席任期預計於5月中旬屆滿，但其理事任期將持續至2028年1月31日。歷史上聯準會主席卸任後鮮少繼續留任理事，最近一例為1948年的艾克爾斯（Marriner Eccles）。

此外，鮑爾指出，若沃許的任命延宕，依據法律規定，他將以「代理主席」身分繼續主持聯準會運作，直到繼任人選完成確認程序為止。