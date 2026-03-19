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社會 社會焦點 保障人權

鄰居嫌吵門鎖灌膠　2女投書公司「沒道德素養」反賠錢

記者黃翊婷／綜合報導

女住戶A、B因噪音問題與鄰居相處不睦，鄰居2024年間一氣之下用膠水灌入鑰匙孔，導致門鎖毀損，她們心生不滿，於是寄發電子郵件向鄰居當時任職的公司投書，控訴鄰居「一點道德素養都沒有」，結果反而害自己吃上官司。高雄地院簡易庭法官審理之後，判A女應賠償5萬元、B女應賠償6萬元。

▲▼鎖門。（圖／CFP）

▲鄰居對A、B女家的門鎖灌膠，雙方因而鬧上法院。（示意圖／VCG，與本案無關。）

鄰居在判決書中主張，他因為長期受到噪音干擾，多次向A、B女反映都沒有改善，一時情緒失控，才會在2024年4月間用透明膠水灌入鑰匙孔，導致A、B女家的門鎖毀損，還因此挨告，被法院判決涉犯毀損罪確定。

然而，鄰居表示，A、B女因為他在案件偵查過程中不願意道歉，心生不滿，竟寄發電子郵件向他當時任職的公司投書，信件內容使用「一點道德素養都沒有」、「惡鄰居」等字眼，導致他在職場受到排擠，最後甚至遭到資遣，失去穩定的收入來源，因而決定對A、B女提告求償30萬元。

A、B女則辯稱，信件內容都是針對灌膠、擾鄰事件的事實陳述，並無捏造，寄發電子郵件向公司投書，也只是希望能達到適當約束的效果，況且該信件僅主管能看到，並未公開散布，應當不會對鄰居的名譽、社會評價造成負面影響。

不過，高雄地院簡易庭法官認為，A、B女的信件內容影射鄰居涉犯刑事法律，使他人對鄰居產生有犯罪行為的負面連結，足以影響鄰居在職場上的評價與工作機會，確實損害到鄰居的名譽權。

法官指出，該毀損案件是A、B女與鄰居之間的私人糾紛，與鄰居在職場上的職務內容無關，也與公共利益無關，最終沒有採信兩人的說法，並判處A女應賠償5萬元、B女應賠償6萬元較為適當，全案仍可上訴。

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