花蓮「飯店王」換人當！　一年一災拚業績

▲遠雄悅來加快復甦腳步，去年營收一口氣增加1.9億元，成為花蓮最賺錢觀光旅館。圖為遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日交通部觀光署公布2025年觀光旅館營收，前年因403地震受重創的東台灣，去年又碰到堰塞湖事件，復甦之路走得辛苦，市場也出現了洗牌。遠雄悅來以5.5億營收在危機中逆襲成為花蓮飯店新霸主；台東知本老爺年歲已高頻頻「進廠維修」，桂田喜來登趁勢搶下第二；礁溪老爺則是已經完成「回春」，營收大增逾2億元，不過仍由蘭城晶英以總營收11億元拿下宜蘭、東台灣雙料冠軍。

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403地震造成東台灣旅宿業一片哀嚎，根據CTWANT記者統計觀光署數據，2024年花蓮觀光旅館整體業績一共掉了13億元，合計剩下11.6億元；雖去年又有堰塞湖事件，但近期釋出的2025年報告已有復甦跡象，宜花東觀光旅館營收全面成長，其中曾經最慘烈的花蓮，4家觀光旅館合計總營收14.5億元，小小回補了近3億元。

細看各家營收狀況，太魯閣晶英、美侖飯店、瑞穗天合營收分別增長約2,700萬元、4,200萬元、6,000萬元；但都不敵遠雄悅來，一口氣回血了1.9億元，最終以5.5億元擠下前年冠軍瑞穗天合，美侖飯店則排行老三。

「雖然去年有不錯成績，但老實說，距離我們地震前的目標，其實還有一段距離！」遠雄悅來董事長武祥生直言，花蓮這幾年陸續受天災、國旅下滑及政治因素影響，所有業者都很辛苦。

以去年表現最好的遠雄悅來來說，2023年營收近6.6億元，2024年剩3.5億元，幾乎是腰斬，儘管2025年追回5.5億元，還短少了1.1億元，目前平均住房率僅39%，還有很大努力空間。

武祥生分享，能在短時間內快速復甦，除了遠雄海洋公園附屬設施的加持外，其實遠雄悅來在疫情後已默默耕耘許久，例如數位化升級、人才永續發展，以及強化在地連結，包括小農合作、在地遊程。

「大環境一直充斥國旅很貴、東西又不好吃的負評，是因為沒把價值作出來，所以就只剩價格！」武祥生表示，因此遠雄悅來持續反思擬定了「固本政策」，希望找回價值。像是去年做了2檔米其林主廚客座，其中泰菜界天后「阿桐師」到花蓮長住了1個月，教廚師們認識香料、一起逛市場、創造新菜單。

看似與營收無直接太大關連，但他強調，事實上能讓本地廚師與國際接軌、增進專業和視野，進而提升服務品質回饋給客人，「房間硬體只要花錢就能換來美輪美奐，大家可能都差不多；如何在人和服務創造價值，才是努力重點！」

▲台東觀光旅館第一名為娜路彎酒店，當年創辦人林炎煌為回饋故鄉，以原住民人文風情設計，使用大量圖騰，呈現濃濃原民風情，同時又不失五星住宿體驗。

台東方面，去年娜路彎酒店以4.8億元蟬聯台東NO.1，桂田喜來登和知本老爺則因營收一增一減下，形成二、三名互換，桂田喜來登以3.7億元奪下第二。

知本老爺總經理劉祖寧解釋，因戶外溫泉設施及游泳池於2024年遭山陀兒颱風損毀，歷經8個月才修復重新開放，因此2025年6月以前少了具有競爭力的溫泉設施，連帶影響消費者訂房的意願。

而知本老爺已於今年3月起封館進行全面裝修，預計9月重新開幕，也是該酒店開業33年來最大規模改造。劉祖寧表示，預計投入8.5億元，主要是機電水電系統的全面汰換，那魯灣自助餐廳是這次改裝的重點，另外在2樓的室內溫泉設施的風格及休息空間也會全面更新，飯店也將增加一座大型的兒童遊戲室，強化親子市場需求，請大家拭目以待。

▲礁溪老爺整裝再出發獲得好成績，2025年營收大增2億元。圖為洋式蘭陽平原景觀套房。

而宜蘭礁溪老爺，則是搶先一步感受到「回春效益」，2024年6月完成全面改裝重新開幕，去年營收大增2億元，甚至超越改裝前2023年的8.7億元。礁溪老爺總經理唐伯川表示，礁溪老爺於2024年下半年完成改裝後，吸引旅客回流體驗，因此帶動2025年住房率及營收成長。根據觀光署數據，去年礁溪老爺住房率達76%，為東台灣17家觀光旅館之最。

礁溪老爺雖營收大增，仍撼動不了有全台親子飯店「頂標」的蘭城晶英。兩家飯店皆擁有190餘間房，但蘭城晶英平均房價10,870元，比礁溪老爺高出1,892元。蘭城晶英雖去年業績下滑將近1億元，最終仍以11億元營收遙遙領先宜蘭同業，也持續蟬連東台灣飯店龍頭寶座。

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