　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1天吃8顆蛋增髮治禿頭？　醫師認證「蛋有用」2種情況反效果

煎蛋,水煮蛋,蛋黃,雞蛋。（圖／取自librestock網站）。

▲醫生證實，蛋能幫助長髮，但烹煮方式、熟度很重要。（圖／取自librestock，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

「時尚教主」藍心湄曾在節目透露，她健康檢查時發現營養不良、蛋白質攝取不足，在醫生建議下每天吃8顆水煮蛋，結果因此長出新髮，不僅眉毛和鬢角變得茂密，體態也更緊實。對此，醫師證實，蛋確實有幫助，但2種型態的蛋會有反效果。

醫師證實吃蛋有助長髮　炒蛋、鹹蛋、茶葉蛋都算

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中視新聞》報導，生髮診所醫師朱冠州表示，吃雞蛋對長頭髮是一定有幫助的，無論是炒飯的蛋、鹹蛋、茶葉蛋或水煮蛋都可以，因為雞蛋富含生物素，有維生素B7、B8。

半熟蛋恐抑制生物素吸收　吃太多反而可能掉髮

不過，朱冠州提醒，吃蛋長髮必須吃「全熟蛋」，如果吃的是「半熟蛋」，恐怕反效果，因為生蛋白有抗生物蛋白，會抑制生物素吸收，如果吃了很多生蛋白，反而會讓你體內生物素的吸收減少，不僅頭髮長不好，長期下來還可能會掉髮

朱冠州也強調，藍心湄一天吃8顆蛋，聲稱髮際線長出胎毛，掉髮也改善，但需不需要真的吃到8顆，他抱持懷疑態度。他建議，一天吃2顆全熟蛋，因為頭髮是角質蛋白，蛋黃含生物素biotin，是生成角蛋白的關鍵。

補蛋白質還不夠　鋅、鐵和梅果類也很重要

長頭髮除了補充足夠蛋白質外，鋅跟鐵也不可或缺，若能搭配抗發炎的梅果類，會更有效。要注意的是，高血壓病史不建議吃茶葉蛋、滷蛋，因為其中的醬油、滷汁含鈉量高，對高血壓患者不友善。

煎蛋,水煮蛋,蛋黃,雞蛋。（圖／免費圖庫librestock）

吃蛋會不會膽固醇過高？其實與心血管關聯性低

至於蛋吃太多會不會膽固醇過高？近年醫學界與營養共識有改變。過去，蛋黃長期被誤認為是心血管健康的「頭號戰犯」，但近年多數研究已顯示，飲食中攝取的膽固醇，與心血管關聯性低，重點在於整體飲食結構（尤其是飽和脂肪），相關擔憂多半來自過時觀念。

醫師：怎麼吃比吃不吃更重要　每天1至2顆仍安全

復健科醫師王思恒近日也表示，雞蛋是否影響健康，重點不在於「吃不吃」，而在於「怎麼吃」。他建議以水煮蛋、蒸蛋等低油脂烹調方式為主，避免油煎、油炸或搭配高油、高鹽料理，以免增加身體負擔。即使是糖尿病患者，在整體飲食均衡的前提下，每天攝取1至2顆雞蛋仍屬安全範圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「國民黨太樂觀！」　柯文哲曝「3縣市」恐翻盤
快訊／台股大跌！3萬4失守　台積電下跌35元
快訊／台股當心！日股、韓股開盤狂殺
「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬
美光財報「超預期」股價卻重挫　原因曝光
大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分
外籍男英勇救援落海婦人！　身分竟是MLB球探

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

1天吃8顆蛋增髮治禿頭？　醫師認證「蛋有用」2種情況反效果

航空界奧斯卡　桃園機場蟬聯「最佳行李服務」獎

花蓮「飯店王」換人當！　一年一災拚業績

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉！家長發聲

明天春分「日暝對分」北東降溫有雨　白天逐漸變長

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」　長痘、長斑都上榜

今起變天2地區降溫有雨　週日才好轉

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

1天吃8顆蛋增髮治禿頭？　醫師認證「蛋有用」2種情況反效果

航空界奧斯卡　桃園機場蟬聯「最佳行李服務」獎

花蓮「飯店王」換人當！　一年一災拚業績

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉！家長發聲

明天春分「日暝對分」北東降溫有雨　白天逐漸變長

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」　長痘、長斑都上榜

今起變天2地區降溫有雨　週日才好轉

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

大陸首例AI演員官宣出道！　完美五官遭疑「融臉4明星」網怒抵制

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

攜手蔣萬安對抗少子化　李四川提「校校有公托」政策盼完善托育

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

勇士「咖哩大神」回歸在即！　柯瑞有望3月底上陣

【心寒了】爸陪玩拉力環慘重摔！　人椅倒地「汪星人反應」超無情

生活熱門新聞

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉

千億大廠發重訊！

鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬

醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

國民小吃「哪個破百最不能忍？」　網列6項爆共鳴：莫名其妙

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

1天吃8顆蛋增髮？醫師認證「蛋有用」2情況反效果

激戰到一半！男友「突告白1句話」她瞬間冷掉：該放生？

瘦瘦針亂象　石崇良：1個月內提措施

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽

今起變天2地區降溫有雨　週日才好轉

更多熱門

相關新聞

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

火象小孩起床困難？風象小孩注意力不集中？

開學至今已滿一個月，但許多家長發現孩子的心似乎還留在過年春節與寒假，面對作業拖拖拉拉，早起上學更是哈欠連連，明明每天三催四請，孩子卻依舊進入不了學習狀態，這種「收不了心症候群」讓不少家長好頭痛。

雞蛋也中鏢！醫揭「6大減脂陷阱」別疊加吃

雞蛋也中鏢！醫揭「6大減脂陷阱」別疊加吃

20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！醫揭3習慣害體脂狂飆41%

20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！醫揭3習慣害體脂狂飆41%

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

保溫杯裝「4飲品」是在養細菌！2小時內沒喝完不妙了

一周重訓5天！28歲男「長不出肌肉」崩潰　醫揭關鍵

一周重訓5天！28歲男「長不出肌肉」崩潰　醫揭關鍵

關鍵字：

雞蛋蛋白質禿頭增髮

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面