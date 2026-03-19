1天吃8顆蛋增髮治禿頭？　醫師認證「蛋有用」2種情況反效果

▲醫生證實，蛋能幫助長髮，但烹煮方式、熟度很重要。（圖／取自librestock，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

「時尚教主」藍心湄曾在節目透露，她健康檢查時發現營養不良、蛋白質攝取不足，在醫生建議下每天吃8顆水煮蛋，結果因此長出新髮，不僅眉毛和鬢角變得茂密，體態也更緊實。對此，醫師證實，蛋確實有幫助，但2種型態的蛋會有反效果。

醫師證實吃蛋有助長髮 炒蛋、鹹蛋、茶葉蛋都算

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《中視新聞》報導，生髮診所醫師朱冠州表示，吃雞蛋對長頭髮是一定有幫助的，無論是炒飯的蛋、鹹蛋、茶葉蛋或水煮蛋都可以，因為雞蛋富含生物素，有維生素B7、B8。

半熟蛋恐抑制生物素吸收 吃太多反而可能掉髮

不過，朱冠州提醒，吃蛋長髮必須吃「全熟蛋」，如果吃的是「半熟蛋」，恐怕反效果，因為生蛋白有抗生物蛋白，會抑制生物素吸收，如果吃了很多生蛋白，反而會讓你體內生物素的吸收減少，不僅頭髮長不好，長期下來還可能會掉髮。

朱冠州也強調，藍心湄一天吃8顆蛋，聲稱髮際線長出胎毛，掉髮也改善，但需不需要真的吃到8顆，他抱持懷疑態度。他建議，一天吃2顆全熟蛋，因為頭髮是角質蛋白，蛋黃含生物素biotin，是生成角蛋白的關鍵。

補蛋白質還不夠 鋅、鐵和梅果類也很重要

長頭髮除了補充足夠蛋白質外，鋅跟鐵也不可或缺，若能搭配抗發炎的梅果類，會更有效。要注意的是，高血壓病史不建議吃茶葉蛋、滷蛋，因為其中的醬油、滷汁含鈉量高，對高血壓患者不友善。

吃蛋會不會膽固醇過高？其實與心血管關聯性低

至於蛋吃太多會不會膽固醇過高？近年醫學界與營養共識有改變。過去，蛋黃長期被誤認為是心血管健康的「頭號戰犯」，但近年多數研究已顯示，飲食中攝取的膽固醇，與心血管關聯性低，重點在於整體飲食結構（尤其是飽和脂肪），相關擔憂多半來自過時觀念。

醫師：怎麼吃比吃不吃更重要 每天1至2顆仍安全

復健科醫師王思恒近日也表示，雞蛋是否影響健康，重點不在於「吃不吃」，而在於「怎麼吃」。他建議以水煮蛋、蒸蛋等低油脂烹調方式為主，避免油煎、油炸或搭配高油、高鹽料理，以免增加身體負擔。即使是糖尿病患者，在整體飲食均衡的前提下，每天攝取1至2顆雞蛋仍屬安全範圍。