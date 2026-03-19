「花美男」12年前瘋名牌買到沒錢　隨機劫殺女運將

▲警方尋獲死者的計程車，在方向盤上採到蕭姓男子的指紋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

12年前，一名長期無業又崇尚名牌的花美男因染上毒癮、缺錢花用，到嘉義車站隨機攔了賴姓女司機開的計程車，持刀行搶，賴女抵抗，他竟然猛刺對方、將對方推下車，最後開車逃逸，賴女急救多日仍不治身亡。警方調閱監視器，發現一名乘客曾下車領錢，卻連提款卡都沒插進ATM，十分詭異，後來找到計程車，並在方向盤上採到可疑指紋，比對出花美男的身分，而他正是那個假裝領錢、故布疑陣的乘客，警方立刻將他逮捕，全案順利宣告偵破。

2014年2月凌晨4點多，58歲的賴姓女計程車司機被發現渾身是血躺在嘉義縣朴子路邊，胸口還插著一把刀，送醫後因頸部及前胸有至少6處刀傷，經搶救仍命在旦夕。

警方事後在賴女背包找到7萬多元現金及金飾，財物沒有損失，但計程車不知去向。家屬告訴警方，她白天在家照顧中風的丈夫，晚上排班開車賺錢，生活單純，不過她婚前有一個愛賭博的男友，分手後還常來騷擾要錢。

▲賴姓女計程司機為了養家，排大夜班載客，卻不幸遇上死劫。

警方認為賴女前男友涉嫌重大，正準備找他到案說明，這時，賴女的計程車被尋獲，警方前往採證並全面清查計程車的行車軌跡。

警方調閱監視器，發現賴女當天在車站搭載一名男子，期間曾停在郵局旁，該男子下車跑向提款機，看似車資不夠去領錢，不過警方檢視ATM影像時，卻看出這名打扮時髦的年輕男子站在ATM前卻沒插卡領錢，虛晃一招後便轉頭離開，讓警方對他起疑。

另方面，鑑識人員在賴女計程車的駕駛座方向盤上採到一枚指紋，經比對是28歲的蕭姓男子。比對結果一出爐，立刻有員警認出他，原來，蕭男曾犯毒品、強盜等案，且蕭男父母在當地經營麵攤，許多員警都是顧客，可說是看著蕭男長大。

▲蕭男無業卻崇尚名牌，還染上毒癮，最後因缺錢花用犯下重案。

▲蕭男下車到ATM虛晃一招，卻沒插卡領錢，被警方鎖定涉案。

警方透過蕭男胞姊聯繫上他，他說自己人在桃園、不可能犯案，蕭姊勸他返鄉說明， 2人約好在客運站碰面，警方掌握消息，在客運站埋伏，卻見蕭男騎機車前來，當場戳破他不在嘉義的謊言，將他上銬帶回警局偵訊。

蕭男到案後坦承因繳不出房租，且身上只剩200元，起意攔計程車搶劫，他供稱坐上車後一度猶豫，才謊稱要到ATM領錢，下車冷靜，等回到車上就亮刀行搶，但賴女護住包包又想奪刀，他才連刺好幾刀，並將她推出車外，開車逃離，遺憾的是，賴女在凶手落網後幾天，傷重不治。

檢方依強盜殺人罪將他起訴，查出蕭男高職畢業後每份工作都做不到3個月，蕭父不滿兒子賺錢都拿去治裝、交女友，將他趕出家門，但他仍崇尚名牌、沉迷網咖，後來還染上了毒癮。

全案移審法院後，法官審酌他因親友長期不支持，以至鋌而走險，犯案後顯有悔意，但專家心理鑑定後，認為他有再犯之虞，最終將他判處無期徒刑定讞，還必須賠償死者家屬扶養費、精神慰撫金共373萬元。

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